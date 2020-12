Especialistas sanjuaninos opinan de los tuits y la sanción a jugadores de Los Pumas

Los Pumas pasaron de la adoración tras vencer a los All Blacks a ser señalados por los tuits racistas y discriminadores que escribieron el capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino. Además, se sumó el casi nulo homenaje del seleccionado de rugby a Diego Maradona el pasado sábado.

Tras el escándalo, la Unión Argentina de Rugby afirmó que “repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales”.

Por lo tanto, la mesa directiva resolvió “revocar la capitanía de Pablo Matera y suspenderlo junto a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria”.

A propósito del tema, algunos especialistas en este deporte dieron sus opiniones a DIARIO HUARPE. Uno es Pablo Garello y el otro es Andrés Zucal, ambos periodistas del programa “Ovalados” que se emite por FM Light 97.3, y también Juan José Funes, jugador de la Universidad Nacional de San Juan.

Garello nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, hace 24 años que vive en San Juan. Es una palabra autorizada en la disciplina y opinó: “Me pareció todo muy desafortunado, desde el no reconocimiento a Diego (Maradona) hasta los tuits de los jugadores. Maradona fue el deportista más representativo nuestro que brilló como brilló y encima que apoyó mucho al rugby”.

El periodista señaló que “Los Pumas se disculparon y me parece válido, porque cualquiera que se equivoca tiene derecho a pedir disculpas. De todos modos, me parece que no es responsabilidad de los jugadores que no hayan hecho un homenaje a Diego, sino que eso correspondía que lo organicen los dirigentes”.

En cuanto a la sanción que les puso la UAR a los tres jugadores, Garello dijo que “me parece que está correcto, pero hay que reconocer que esas publicaciones las hicieron hace muchos años, incluso antes de ser jugadores profesionales. De todos modos, lo que publicaron en su momento es totalmente repudiable”.

Pablo Garello (Izquierda), Andrés Zucal (Derecha), periodistas de Ovalados

A su vez, Andrés Zucal, más conocido como “Mono” en el ambiente, fue duro al reconocer las responsabilidades por el no homenaje a Maradona. “Eso fue total responsabilidad primero de los dirigentes de la UAR, después del staff técnico y del manager, y en menor medida de los jugadores. Yo me considero un maradoniano y me resultó extraño que no se le haya hecho un homenaje al más grande deportista que dio nuestro país”.

“Y después de ese suceso se desprendió el tema de los tuits de los jugadores que fueron hace muchos años. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. De todos modos, fue una barbaridad lo que pusieron en esos tuits, pero hay que conocer la realidad de esos chicos a la edad que lo pusieron y mucha gente desconoce esa realidad. Comparto las críticas hacia el no homenaje y a los tuits de los jugadores, pero me parece que ya se está castigando demasiado al rugby en general y se está metiendo la política también en el tema cuando no debería ser así”, finalizó.

Finalmente, el jugador de la “U” Juan José Funes, que es el más grande en la actualidad del rugby sanjuanino, tal vez el más experimentado en la disciplina, también dio su punto de vista de lo acontecido.

Juan José Fúnes, jugador de la UNSJ

“El haber usado la cinta de luto, ya es un homenaje; el haber dejado entrar al vestuario en el mundial pasado en vida a Maradona, también es un homenaje. Así que me parece que los homenajes pasan por otro lado, no por no haber dejado una camiseta se les va a clavar un puñal por la espalda a los jugadores”, consideró.

“Yo he visto homenajes que se hacen en el rugby a personas importantes que fueron íntegras, y cuando digo íntegras es en todo aspecto de la vida tanto deportiva como personales, familiares, laborales. Así que creo que se debe homenajear a personas que fueron ejemplo y no a aquellas que no lo fueron. Nadie niega que Maradona fue el mejor jugador del mundo, pero no me parece premiarlo por haberle dicho sí a la droga, ni al alcohol, ni a los excesos, ni a no reconocer a sus hijos o pegarle a sus mujeres. Así que considero que cuando se premia a alguien, se premia por un todo en la vida”, continuó Funes.

En lo que se refiere a los tuits, dijo que “no estoy en nada de acuerdo a lo que pusieron los chicos, me pareció espantoso que lleguen a pensar eso en ese momento. Esto tiene que servir para enseñar, concientizar y darles el derecho a arrepentirse de lo que dijeron en su momento. Y con respecto a la sanción que recibieron los jugadores, no estoy de acuerdo a que se haya hecho en este momento, porque privar a un jugador de integrar el seleccionado nacional de forma apurada no me parece bien. Sí creo que deben aprovechar los dirigentes para educar con este tema y enseñarles a los chicos que estas cosas no se hacen. Seguro que merecían una sanción, pero se la merecían hace nueve años y no ahora”.