Espectaculares peleas: hora, cartelera y cómo ver Noche UFC este sábado
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
Noche UFC, el evento anual que rinde homenaje a la afición mexicana de las artes marciales mixtas, regresa este 13 de septiembre a San Antonio, Texas. La velada se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario, y en esta edición, el protagonismo recae sobre uno de los peleadores más vibrantes del momento: Diego Lopes. Con su carisma y estilo ofensivo, el luchador encabezará la cartelera principal en un enfrentamiento de alto voltaje contra el también brasileño Jean Silva.
El choque entre Lopes y Silva, ambos conocidos por sus estilos agresivos, promete ser un espectáculo de principio a fin. Lopes llega al octágono con una racha de victorias recientes y el apoyo de una base de seguidores en constante crecimiento. Por su parte, Silva busca arruinarle la noche a su compatriota en un combate que, sin duda, marcará el rumbo de la carrera de ambos.
Dónde ver y a qué hora
Noche UFC podrá seguirse en vivo desde diferentes países y plataformas. En México, la transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium, mientras que en Argentina se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+. Para el resto de Sudamérica, con excepción de Chile y Brasil, el acceso será a través de Disney+ y ESPN. En España, el evento se transmitirá por Max y Eurosport, y en Estados Unidos, la cobertura completa estará disponible en ESPN.
El sábado 13 de septiembre, las preliminares iniciarán a las 16:00 (hora Argentina), mientras que la cartelera principal comenzará a las 19:00. Se estima que la pelea entre Lopes y Silva tendrá lugar alrededor de las 21:20 (hora Argentina).
La cartelera completa de Noche UFC
La velada contará con una serie de emocionantes combates que complementan la pelea estelar. Aquí está la lista de las peleas confirmadas:
Estelares
Diego Lopes vs Jean Silva: peso pluma.
Rob Font vs David Martínez: peso gallo.
Rafa García vs Jared Gordon: peso ligero.
Kelvin Gastelum vs Dustin Stoltzfus: peso medio.
Santiago Luna vs Quang Le: peso gallo.
Preliminares
Alexander Hernández vs Diego Ferreira: peso ligero.
José Daniel Medina vs Dusko Todorovic: peso medio.
Claudio Púlelos vs Joaquim Silva: peso ligero.
Tatiana Suárez vs Amanda Lemos: peso paja.
Jesús Aguilar vs Luis Gurule: peso mosca.
Zachary Reese vs Sedriques Dumas: peso medio.
Alessandro Costa vs Alden Coria: peso mosca.
Montserrat Rendon vs Alice Pereira: peso gallo.
Rodrigo Sezinando vs Daniil Donchenko: peso welter.