Espectaculares peleas: hora, cartelera y cómo ver Noche UFC este sábado

Noche UFC, el evento anual que rinde homenaje a la afición mexicana de las artes marciales mixtas, regresa este 13 de septiembre a San Antonio, Texas. La velada se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario, y en esta edición, el protagonismo recae sobre uno de los peleadores más vibrantes del momento: Diego Lopes. Con su carisma y estilo ofensivo, el luchador encabezará la cartelera principal en un enfrentamiento de alto voltaje contra el también brasileño Jean Silva.

El choque entre Lopes y Silva, ambos conocidos por sus estilos agresivos, promete ser un espectáculo de principio a fin. Lopes llega al octágono con una racha de victorias recientes y el apoyo de una base de seguidores en constante crecimiento. Por su parte, Silva busca arruinarle la noche a su compatriota en un combate que, sin duda, marcará el rumbo de la carrera de ambos.

Dónde ver y a qué hora

Noche UFC podrá seguirse en vivo desde diferentes países y plataformas. En México, la transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium, mientras que en Argentina se podrá ver por Fox Sports 2 y Disney+. Para el resto de Sudamérica, con excepción de Chile y Brasil, el acceso será a través de Disney+ y ESPN. En España, el evento se transmitirá por Max y Eurosport, y en Estados Unidos, la cobertura completa estará disponible en ESPN.

El sábado 13 de septiembre, las preliminares iniciarán a las 16:00 (hora Argentina), mientras que la cartelera principal comenzará a las 19:00. Se estima que la pelea entre Lopes y Silva tendrá lugar alrededor de las 21:20 (hora Argentina).

La cartelera completa de Noche UFC

La velada contará con una serie de emocionantes combates que complementan la pelea estelar. Aquí está la lista de las peleas confirmadas:

Estelares

Diego Lopes vs Jean Silva: peso pluma.

Rob Font vs David Martínez: peso gallo.

Rafa García vs Jared Gordon: peso ligero.

Kelvin Gastelum vs Dustin Stoltzfus: peso medio.

Santiago Luna vs Quang Le: peso gallo.

Preliminares

Alexander Hernández vs Diego Ferreira: peso ligero.

José Daniel Medina vs Dusko Todorovic: peso medio.

Claudio Púlelos vs Joaquim Silva: peso ligero.

Tatiana Suárez vs Amanda Lemos: peso paja.

Jesús Aguilar vs Luis Gurule: peso mosca.

Zachary Reese vs Sedriques Dumas: peso medio.

Alessandro Costa vs Alden Coria: peso mosca.

Montserrat Rendon vs Alice Pereira: peso gallo.

Rodrigo Sezinando vs Daniil Donchenko: peso welter.