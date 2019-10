Estacioneros no le temen al incremento de la nafta y dicen que el consumo será igual

El descongelamiento de las naftas generará un impacto en los argentinos. Esto está asegurado más allá de que aún no se sepa cuánto es el porcentaje del atraso en el valor y de cuánto será el primer tramo de incremento. Mínimo o no, impactará en el bolsillo de los que cargan combustible y del resto de los productos que se mueven en transporte de carga. Pero a este panorama los estacioneros no le temen porque dicen que las personas cargan combustible en la misma medida, el consumo no baja y los ajustes en el hogar se hacen en otros rubros.

Luego de la medida adoptada por el presidente Macri de congelar los combustibles durante 90 días, sólo duró 34 porque el 19 de septiembre las petroleras subieron los líquidos. Pero desde ese entonces los precios no se volvieron a tocar y ahora, alcanzado los 90 días el próximo 14 de noviembre, el Gobierno Nacional junto a petroleras negocian una nueva suba.

Desde el sector empresarial intermediario (los estacioneros), contaron que no le tienen temor a una baja en el consumo del combustible y explicaron que durante el congelamiento hubo un leve incremento en las ventas.

“No creo que el consumo vaya a disminuir. En el congelamiento hubo un pequeño espiral de aumento en el consumo, según el indicador del mercado. El combustible se vende y en el último tiempo hubo una demanda muy firme. Este aumento que anuncian que habrá es lo más razonable que puede haber. La del combustibles es una demanda muy sostenida. La gente prefiere dejar muchas cosas antes que dejar el combustible, las personas marcan que uno de los consumos más esenciales es ese”, contó Bernardo Tucumán, propietario de estaciones de servicios.

Por su parte, Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores dijo que “el aumento de combustible tiene como consecuencia el resentimiento del consumo. Pero tratándose de un producto necesario las personas tienden a suprimir otras cosas y conservar el gasto inevitable de tener que cargar el combustible”.

Pese al incremento, lo que analizan el sector empresarial es que el consumo no caerá. Ahora lo que restará es saber cuánto es el atraso que puede ser del 10 por ciento o del 20 por ciento, de acuerdo al dólar que se toma como ejemplo de liquidación: oficial, para empresas, blue e inclusive algunos se fijan en el contado con liqui.