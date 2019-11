Estacioneros reclaman un mecanismo de estabilidad de precios, revisión de presión fiscal y moratoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las empresas propietarias de estaciones de servicio plantearon hoy la necesidad de estudiar un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, así como avanzar en una revisión de la presión fiscal nacional y provincial sobre la actividad, y disponer una amplia moratoria, como parte de 15 propuestas para el desarrollo del sector.



Así lo expresaron hoy los integrantes de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (Cecha) en el marco de la reunión nacional del sector que se realizó ayer y hoy en la provincia de Neuquén, lo que incluyó una visita a instalaciones en Vaca Muerta.



Del encuentro surgió un documento presentado como "Aporte para el desarrollo de la actividad del comercio de hidrocarburos y afines", que incluye 15 puntos entre los que se destacan los referidos a la rentabilidad de las casi 5.000 estaciones de servicio que existen en el país, en su mayoría pymes con gerenciamiento familiar.



Sobre la carga tributaria, las empresas plantearon que tanto a nivel nacional, provincial como municipal "la presión fiscal es muy elevada" al punto que "se cobran tasas por servicios no prestados o para solventar actividades no vinculadas con el sector que actúa como agente de recaudación".



Ante esa descripción, Cecha propuso crear una mesa de trabajo para "relevar la situación fiscal del negocio de la venta minorista de combustibles" para analizar su "razonabilidad y racionalidad" y diseñar un "sistema tributario homogéneo, equitativo y transparente para aplicar a este tipo de negocios".



En el mismo sentido, los estacioneros propusieron implementar un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, basado en la carga impositiva sobre los mismos, que amortigüe las oscilaciones bruscas en el precio del crudo y/o el tipo de cambio.



También reclamaron "una moratoria amplia fiscal, así como un periodo de gracia sin embargos judiciales ni inicio de juicios" por parte de los organismos fiscales que permita a las empresas "recomponer su capital de trabajo" y la categorización especial para estaciones de servicio conforme la Ley PyME.



En otros puntos se solicitaron alícuotas diferenciales para el Impuesto a las Ganancias de las MiPyMEs; la eliminación del impuesto al débito bancario para evitar la doble imposición impositiva; y que el Congreso Nacional trate con urgencia el proyecto de ley de tarjetas de crédito presentado por el sector.



También es de interés de los estacioneros que se reponga el rango ministerial de la cartera de Energía por entender que la energía es "la columna vertebral de la actividad económica de todo país", y la creación de una mesa de competitividad y comercialización de combustibles.



En otro aspecto, las estaciones de servicio plantearon que el gobierno disuada a las petroleras de "no vender directamente el combustible a granel al sector productivo o al consumidor final" a fin de mantener y sumar puestos de trabajo; eliminar los aportes a la seguridad social para los nuevos puestos de trabajo e incentivar el uso de combustibles alternativos como el GNC mediante incentivos fiscales.