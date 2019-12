Estados Unidos insiste en mantener la vigilancia aérea sobre Corea del Norte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Estados Unidos desplegó hoy nuevamente un avión de reconocimiento sobre Corea del Norte ante la posibilidad de que el gobierno de Pyonyang pueda llevar a cabo el lanzamiento de un misil en los próximos días.



En esta ocasión se trató de un RC-135W, un aparato capaz de geolocalizar señales a través del espectro electromagnético, informó la cuenta de Twitter dedicada al seguimiento de movimientos aéreos militares Aircraft Spots.



El Pentágono ya desplegó también este mismo avión el fin de semana pasado en la región con intención de detectar actividad en instalaciones militares norcoreanas.



Desde finales de noviembre, Estados Unidos mantiene un importante despliegue de vigilancia aérea a raíz de que en las últimas semanas Pyonyang disparó dos proyectiles hacia el Mar de Japón (llamado Mar del Este en las dos Coreas) mediante un lanzacohetes de gran calibre y realizó dos pruebas con motores para misiles de largo alcance.



El operativo también respondería a la advertencia de Pyonyang de que Washington podría recibir un "regalo de Navidad" si no opta por formular una nueva propuesta en el diálogo sobre desnuclearización.



A su vez, Corea del Norte, que este fin de semana celebró un plenario en el que se debatieron "importantes medidas" políticas y "pasos militares" para reforzarse defensivamente, advirtió que Estados Unidos tiene hasta fin de año para plantear la nueva oferta.



Las negociaciones bilaterales no han avanzado desde la fracasada cumbre de febrero en Hanoi, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pyonyang en relación al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas.



Desde entonces el presidente Kim Jong-un ordenó la implementación de repetidas pruebas de armas y endureció su retórica con respecto a la Casa Blanca.



En paralelo, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, afirmó hoy que la interrupción de las conversaciones sobre desnuclearización entre Estados Unidos y Corea del Norte no son "beneficiosas" para este último país.



"Las situaciones recientes, en las que se ha suspendido el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos y se están intensificando las tensiones en la península de Corea, no son beneficiosas para nuestros países y Corea del Norte", indicó Moon a su par chino, Xi Jinping, tras una reunión que mantuvieron en el marco de la cumbre trilateral anual entre ambos países y Japón, consignó la agencia de noticias DPA.



En este contexto, Moon reconoció el "importante rol" de China en la desnuclearización de Corea y expresó su "esperanza" de que haya cooperación entre Seúl y Pyonyang para aprovechar la oportunidad de culminar el proceso de desnuclearización.