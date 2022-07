Las redes sociales son una herramienta muy útil para los emprendedores de la provincia, quienes deciden mostrar sus productos para lograr mayores ventas. Sin embargo, en las últimas horas las dueñas de dos pastelerías sanjuaninas no decidieron guardarse nada de las tortas y masas dulces que venden para unirse y lanzar fuertes acusaciones por un supuesto plagio.

Los seguidores de dos pastelerías de San Juan se vieron sorprendidos cuando las cuentas de los emprendimientos compartieron historias poco comunes a las que suelen subir para mostrar sus productos. Se trata de los emprendimientos de “La Delfina Pastelería” y “Anabella Sansone pastelería artesanal”.

Según pudo observarse, la dueña de La Delfina decidió compartir en sus historias la captura de un chat de Instagram, donde una usuaria le comentó que otro emprendimiento le había copiado la forma de sus tortas. “Hola bella. No sé si ya lo viste, pero por las dudas te cuento que en (la cuenta decidió tapar el nombre del lugar colocando emojis de payasitos) están ofreciendo lo mismo. Vos anunciaste la nueva forma de tus tortas y a los días ellas también. No les bastó con copiarle a las chicas de AS pastelería para el Día del Padre, parece”, decía la primera parte del mensaje.

“Te lo cuento porque me da mucha impotencia que hagan esas cosas entre colegas, igual vos SOS muy conocida y todo el mundo se debe dar cuenta que te copiaron a vos y no al revés. ¡Una lástima que hagan eso!”, agregó el mensaje de la denunciante. La dueña de la pastelería decidió mostrar la captura y solo dijo que amaba a sus seguidoras.

Estas son las historias que compartieron ambos emprendimientos. Imágenes extraídas de redes sociales.

Lejos de querer evitar la polémica, la gente de AS Pastelería Artesanal recogió el guante y no solo compartió la captura del otro emprendimiento, sino que compartieron algunas palabras por el supuesto plagio. “Viky, no hay punto de comparación. En la presentación SOS un +10”, colocaron a un costado de la historia.

Luego agregaron un texto donde se quejaron por el supuesto descargo que habían recibido de otro emprendimiento cuando había sido el Día del Padre. “Poco maduras, sin nombrarlas ni tenerlas en redes… Dejan mucho que hablar y la gente se da cuenta”, mencionaron en el primer mensaje para luego comentar que la gente de AS Pastelería no se encarga de ver que hacen cada uno de los emprendimientos colegas.

“Para sentirnos copiadas o demás, nos llegan los comentarios y es suficiente”, señalaron desde el emprendimiento. La polémica no pasó más allá de las redes, sino que ambas cuentas continuaron compartiendo otros productos que tienen disponible para festejar el Día del Amigo. Ahora solo resta esperar si habrá o no una respuesta del emprendimiento acusado de plagio… ¿Lo hará?