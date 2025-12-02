La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ultima los detalles para el inicio de los pagos correspondientes al mes de diciembre, que incluirán los montos actualizados de las distintas prestaciones y un bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados.

Si bien este refuerzo suele llamarse “bono navideño” por la cercanía con las fiestas, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se abona desde hace varios meses. El monto asciende a 70.000 pesos y se entrega como complemento directo al haber mensual, distinto al Sueldo Anual Complementario (SAC), sin que se contemple dentro de este último.

Publicidad

El organismo aclaró que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC, ya que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por lo tanto, no generan derecho al aguinaldo, situación que se repite cada año.

En cambio, jubilados y pensionados no solo recibirán el SAC, sino también el bono extraordinario de 70.000 pesos. Esta ayuda se destina a jubilados con haber mínimo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El depósito se realizará en la misma fecha que el haber mensual y el aguinaldo, sin necesidad de trámites adicionales, brindando un ingreso extra para acompañar el cierre del año y las festividades de diciembre.

