Cristiano Ronaldo sufrió una lesión muscular mientras disputaba un partido con el Al Nassr y encendió las alarmas en Portugal a poco más de tres meses del próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el problema físico es más serio de lo que se esperaba inicialmente. “Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado. Requiere reposo y recuperación”, explicó en conferencia de prensa el entrenador del equipo saudí, Jorge Jesús.

El propio club había informado la lesión poco después del encuentro frente a Al Fayha. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Al Nassr detalló que el delantero portugués sufrió una lesión en el tendón de la corva.

“A Cristiano Ronaldo le han diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, señaló la institución.

Además, el entrenador confirmó que el futbolista viajará a España para continuar con su recuperación. “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que recibieron su tratamiento cuando se lesionaron. Requiere tratamiento médico en Madrid con su terapeuta personal”, agregó Jorge Jesús.

Según las primeras estimaciones, el delantero tendrá un período de recuperación cercano a las cuatro semanas. Sin embargo, su evolución será seguida de cerca teniendo en cuenta que faltan apenas 97 días para el inicio del próximo Mundial, una cita clave para la selección portuguesa.

La situación genera preocupación en Portugal, ya que Ronaldo continúa siendo una de las principales figuras del equipo y una pieza central en la estructura ofensiva del seleccionado de cara a la próxima Copa del Mundo.