La ensalada rusa es una de las preparaciones más populares y frescas de la cocina casera. Su combinación de papas, zanahorias, arvejas y mayonesa crea una textura cremosa y un sabor suave que la convirtió en un clásico, especialmente en las mesas de las Fiestas.

Sin embargo, también puede incorporarse al menú cotidiano con pequeños cambios que renuevan su sabor. Agregar algunos ingredientes extra permite variar la receta sin perder la base tradicional.

Publicidad

Entre las alternativas más simples aparecen el huevo duro, los pickles o la manzana verde, tres ingredientes que aportan distintos matices y ayudan a transformar la clásica ensalada.

Ingredientes de la ensalada rusa tradicional

4 papas

2 zanahorias

1 taza de arvejas frescas

1 taza de mayonesa

Esta es la base clásica de la receta, que se destaca por su textura cremosa y su sabor suave gracias a la mezcla de verduras con mayonesa.

Publicidad

Tres ingredientes para cambiar su sabor

Huevo duro

Es una de las variantes más comunes. Se integra muy bien con las papas y las zanahorias, aporta más proteína y mantiene el equilibrio del sabor original.

Pickles

Añaden un toque ácido y fresco que cambia ligeramente la receta sin modificar demasiado su esencia. También aportan una textura crujiente.

Publicidad

Manzana verde

Es la opción más distinta, ya que suma un contraste agridulce. Este tipo de combinaciones se volvieron cada vez más populares en ensaladas y le dan un toque especial.

Otra variante: reemplazar la mayonesa

También se puede cambiar el ingrediente cremoso. En lugar de mayonesa, se puede utilizar crema de palta, que se obtiene pisando el fruto hasta lograr una textura suave.

Esta opción mantiene la cremosidad, aporta un sabor diferente y además reduce las calorías del plato. También vuelve a la receta apta para personas veganas.

Paso a paso para preparar la ensalada rusa

Primero hay que lavar bien las verduras para eliminar cualquier resto de suciedad. Luego se pelan las papas y las zanahorias.

Las papas se cortan en cubos y se cocinan en agua hirviendo con sal. Deben retirarse cuando estén tiernas pero firmes, para evitar que se deshagan.

Una vez listas, se cuelan y se pasan por agua fría para cortar la cocción.

Las zanahorias se preparan del mismo modo: se cortan en cubos, se hierven en agua salada y luego se enfrían con agua fría.

Las arvejas pueden utilizarse frescas o de lata. Si son frescas, también deben hervirse durante unos minutos.

Cuando todos los ingredientes estén listos, se colocan en un recipiente y se agregan los extras elegidos, como huevo duro picado, pickles o manzana verde en cubos.

Por último, se incorpora la mayonesa o la crema de palta, y se mezcla bien hasta integrar todos los sabores. La ensalada rusa queda lista para servir.