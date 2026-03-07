Una mujer de 28 años murió tras sufrir un accidente en un tobogán dentro de un parque turístico en la zona rural de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique.

El hecho ocurrió en el establecimiento Entre Flores, ubicado en el sector Iscalá. Según informaron las autoridades, la atracción en la que ocurrió el accidente había sido inaugurada hacía apenas un mes.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven se encontraba disfrutando del recorrido cuando, al llegar a una de las curvas del tobogán, salió despedida de la estructura. El impacto fue especialmente fuerte en la cabeza, lo que le provocó heridas de gravedad.

Aunque en un primer momento quedó herida pero consciente, su estado se agravó durante el traslado a un centro médico en la ciudad de Cúcuta y finalmente falleció, según informó el diario colombiano La Opinión.

Tras el trágico episodio, la empresa Entre Flores S.A.S., responsable del parque turístico, emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima y lamentó lo ocurrido.

Además, la compañía aseguró que activó de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia cuando se produjo el accidente y que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. También señaló que, por respeto a la investigación en curso, no brindará más declaraciones hasta que se conozca el informe oficial.

Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer si el tobogán cumplía con todas las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento.

En los últimos días, otro accidente en un parque de diversiones generó conmoción internacional. En la India, un policía murió aplastado cuando un juego mecánico llamado “Tsunami” colapsó mientras estaba en funcionamiento con unas 20 personas a bordo.

Según testigos, la atracción comenzó a moverse de forma extraña después de quedar bloqueada en lo más alto del recorrido. Poco después, los soportes se desprendieron y la estructura se desplomó, provocando además al menos 13 personas heridas.