En la búsqueda de comidas rápidas, sabrosas y fáciles de hacer, el arroz con pollo al curry aparece como una de las mejores opciones. Se trata de una receta simple que combina ingredientes accesibles y permite resolver un almuerzo o una cena en muy poco tiempo.

Además de ser un plato práctico, también es una alternativa equilibrada desde el punto de vista nutricional, ya que combina proteínas magras del pollo con hidratos de carbono del arroz. A esto se suma el toque especial del curry, una especia que aporta aroma, color y un sabor intenso.

Otro punto a favor es su rapidez: todo el proceso puede completarse en apenas 20 minutos, algo ideal para los días en los que se cocina contrarreloj.

Ingredientes para cuatro personas

800 gramos de arroz blanco

2 pechugas de pollo

150 gramos de champiñones

Curry en polvo

Aceite de oliva o aceite vegetal

Sal

Pimienta negra

Paso a paso para preparar el plato

El primer paso es limpiar bien las pechugas de pollo, retirando la grasa y los cartílagos. Luego se cortan en dados de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Una vez listos, se condimentan con sal, pimienta negra y una pequeña cantidad de curry en polvo. Es importante distribuir bien las especias para que todos los trozos queden bien saborizados.

Después hay que limpiar los champiñones para eliminar cualquier resto de tierra. Se puede hacer con un paño húmedo o con un enjuague rápido bajo el agua, pero luego es clave secarlos bien. Finalmente se cortan en láminas finas.

En una sartén con un poco de aceite caliente se saltean los champiñones durante unos dos minutos a fuego medio-alto, removiendo constantemente. Cuando empiezan a dorarse se retiran y se reservan.

En la misma sartén se agregan los dados de pollo condimentados y se cocinan durante unos cinco minutos. La idea es que se doren por todos lados sin perder jugosidad.

Luego se incorpora el arroz blanco previamente cocido y bien escurrido. Se saltea en la misma sartén para que absorba los sabores del pollo y del aceite. En este momento se puede agregar un poco más de curry.

Finalmente se reincorporan los champiñones y el pollo. Se mezcla todo con cuidado para integrar los ingredientes sin romper el arroz y se cocina durante tres o cuatro minutos más.

Una recomendación especial es utilizar el curry con moderación, porque es una especia con un aroma muy fuerte, que puede dominar el plato si su participación es excesiva. Dos cucharadas bastarán para que le de todo su sabor al arroz con pollo.