Tres hombres fueron detenidos en Quilmes acusados de ser responsables de la muerte de Federico Martínez, el motociclista que falleció tras chocar contra una soga colocada de lado a lado en la calle para interrumpir el tránsito. Entre los arrestados se encuentra el director de la murga “Los Fabulosos de Quilmes”, conocido como “Tuco”, de 41 años, junto a otros dos integrantes del grupo de 31 y 58 años.

El hecho ocurrió el 28 de febrero en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Mosconi, cuando la víctima circulaba en moto junto a su hijo de 11 años e impactó contra la cuerda colocada de manera precaria. Como consecuencia del choque, el hombre murió en el acto, mientras que el niño resultó herido tras caer del vehículo y debió ser atendido por personal médico.

Publicidad

La investigación fue llevada adelante por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría N° 9 de Quilmes, que realizó tareas de inteligencia y recopiló testimonios en la zona para determinar quiénes habían colocado la soga. A partir de esas diligencias, los investigadores identificaron a los sospechosos como los presuntos responsables de instalar el elemento que provocó la tragedia.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad de Instrucción y Juicio N° 9 de Quilmes. Tras ser detenidos en la vía pública, los tres imputados fueron trasladados a la seccional policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Publicidad

De acuerdo con la investigación, la soga fue colocada sin señalización ni autorización oficial para cortar la circulación vehicular, un factor que resultó determinante en el fatal desenlace.