Estrenó la serie de Watchmen, superhéroes en tiempos violentos

HBO trae su nuevo tanque para seriéfilos: Watchmen. Un comic que es pilar en la concepción de “el héroe oscuro” y que propuso una revisión a lo que se considera superhéroe.

Entre 1986 y 1987 se publicó Watchmen, un cómic escrito por Alan Moore, dibujado por Dave Gibbons y con John Higgins de entintador. Es una lectura imprescindible para cualquiera que valora un buen relato, si bien tiene una trama que hoy en día puede ser muy polémica (la de Sally Jupiter y El Comediante). Era la historia de los vigilantes que impartían justicia por las calles, de la sociedad que se hartó de ellos y de una serie de asesinatos que les obligaba a ponerse otra vez la máscara para descubrir quien intentaba acabar con ellos.

Pero en 2019 y ante estas nuevas formas de consumir, este Watchmen de HBO no es una adaptación literal dando espacio a quienes no hayan leído el comic. Es, como expuso Gibbons en un momento determinado, una especie de remix. Retoma el universo planteado por los autores del cómic pero se olvida de la Guerra Fría, que es parte del relato dentro de la historieta, y de los personajes para tomar la esencia adaptado a un contexto más actual.

En este Watchmen, la historia de vigilantes como el Doctor Manhattan, Búho Nocturno y Rorschach existió pero la sociedad sobre todo está marcada por los hechos de Tulsa en 1921. La existencia de vigilantes y milicias armadas han convertido el trabajo de policía en una carnicería y los agentes deben trabajar con una máscara y desde el anonimato absoluto (fingen tener otras profesiones). Con el surgimiento de una banda blanca supremacista que lleva máscaras inspiradas en Rorschach, muy bien preparada, esta frágil estabilidad social puede volar por los aires en cualquier momento.

Pero a los lectores del cómic no los deja huérfanos y, al menos este primer episodio, está plagado de referencias.

Los Estados Unidos de este Watchmen no son los reales aunque sí quieren representar tensiones sociales todavía presentes. Hay racismo, sí, y hay brutalidad policial pero en un contexto distinto: los cuerpos de seguridad están formados con bastante igualdad por personas blancas y de color, mientras que las autoridades tienen como principal objetivo acabar con una banda terrorista y supremacista. Se cambia el uniforme del Ku Klux Klan por máscaras de Rorschach.

Por el apartado visual la serie busca evidentemente que quede fijado en la retina de todos. La policía lleva máscaras amarillas. Los supremacistas llevan las de Rorschach, ya que entienden que ese vigilante los representa con sus inflexibles ideales repletos de prejuicios. Y la máscara de Looking Glass, el personaje interpretado por Tim Blake Nelson, que indudablemente es de lo más cosplayizable.

Watchmen es una serie con tanto estilo como violencia. Ya quedó como una marca registrada desde Juego de tronos, la violencia es un buen aliado para llamar la atención y crear un fenómeno.