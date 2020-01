Estudian si el ejercicio físico ayuda a reducir el daño cerebral en personas con esclerosis múltiple

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Investigadores argentinos descubrieron que la actividad física y otros estímulos cognitivos, sensoriales y sociales permitieron disminuir una serie de lesiones en un modelo animal que refleja aspectos clínicos importantes de la forma más discapacitante de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta a 3 millones de adultos jóvenes en todo el mundo y a más de 12.000 en nuestro país, informaron hoy investigadores locales.



"Los resultados alentadores del trabajo abren las puertas a la aplicación de estrategias de tratamiento no farmacológicas en pacientes con esclerosis múltiple", aseguró la directora del estudio, Carina Ferrari, integrante del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora del Conicet, en el Instituto Universitario del Hospital Italiano.



La esclerosis múltiple se caracteriza por ataques del propio sistema inmunológico a la sustancia que recubre los nervios (mielina). Y puede producir distintos grados de discapacidad, incluyendo un deterioro de las funciones cognitivas, explicaron desde la Agencia CyTA-Fundación Leloir.



En el nuevo estudio, publicado en la revista Brain Research, el combo de estímulos redujo en ratones el daño de la corteza cerebral, atenuó la inflamación, mejoró la memoria a corto plazo y alivió la ansiedad y la depresión, que representan algunos de los trastornos y síntomas que experimentan los pacientes.



Los investigadores utilizaron un modelo animal de la forma progresiva de la esclerosis múltiple, que representa un 15% del total de los casos y se caracteriza por un empeoramiento constante de los síntomas, sin períodos de alivio o remisión.



Los científicos buscaron analizar si los signos o síntomas podían mejorar o revertirse al exponer a los animales a un "ambiente enriquecido" con espacios amplios con juguetes y túneles para interactuar y ruedas para hacer ejercicio.



Los investigadores colocaron a un grupo de roedores en un ambiente enriquecido y a otro en un espacio común y desprovisto de estímulos durante 28 días. Finalizado ese tiempo, comprobaron que los animales expuestos a estímulos presentaban en la corteza menor falta de mielina, menos inflamación y menor pérdida neuronal.



También se desempeñaron mejor en pruebas de memoria, ansiedad y depresión, resaltó la autora del trabajo, la neuróloga Berenice Silva.



"La medicina actual se enfoca mucho en los tratamientos farmacológicos, y no ve a la persona con esclerosis múltiple como un todo", dijo Silva, también neuróloga del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía.



"El abordaje no farmacológico está empezando a cobrar relevancia, y se está publicando cada vez más evidencia científica que lo avala, dado que también provee beneficios y puede ser complementario al tratamiento farmacológico", agregó.



Orlando Garcea, jefe del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple de la División Neurología del porteño Hospital Ramos Mejía afirmó que el avance científico "es muy importante porque se enfoca en el aspecto no farmacológico de la enfermedad, que tanto los neurólogos como los pacientes debemos considerarlo prioritario".



Los autores de esta investigación recibieron el premio al mejor trabajo del 55º Congreso de la Sociedad Neurológica Argentina y la mención a trabajo científico destacado en el congreso internacional anual más grande sobre Esclerosis Múltiple en Estocolmo, Suecia, organizado por Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), en septiembre.