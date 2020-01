Estudiantes hizo la presentación oficial del plantel y la nueva indumentaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Estudiantes realizó la foto institucional este miercoles en el estadio de la calle "Uno", donde se presentó la nueva casaca, mientras toda la dirigencia se mantiene expectante ante la posibilidad del regreso al club de Marcos Rojo.



Sobre el tema habló Gastón Fernández, quien señaló que "si fuera por él hace rato que estaria ya entrenando en La Plata. Ojalá pueda venir", se ilusionó respecto del actual defensor de Manchester United.



Una de las caras nuevas del equipo, Martín Cauteruccio, habló de su regreso al fútbol argentino y destacó que "es especial porque será ante un club" que quiere mucho y donde fue "feliz. Es un lindo desafio que se me presentó de cenir a Estudiantes y con el correr de los días estoy convencido que no me equivoqué".



El presidente Sebastián Verón remarcó por su parte que "no hay que quedarse con lo hecho, que fue muy importante como lo es volver a casa. Por eso hoy tenemos que mentalizarnos en ser un club cada día mejor, más grande, y ojalá lo podamos acompañar con un equipo protagonista".



Estudiantes organizó la quinta edición del "media day", donde realizó la presentación oficial del plantel profesional para esta temporada, como así también de la nueva línea de indumentaria de Under Armour, que contará con tres modelos de camisetas, más ropa de tiempo libre y entrenamiento.



La casaca principal es la tradicional a bastones roja y blanca, en esta oportunidad con las franjas más finas y en el costado izquierdo vuelve a aparecer el tradicional banderín que identifica al club en lugar del escudo, aunque en este modelo sin las hojas de roble.



El segundo modelo es una casaca blanca, con distintos entramados que hacen observar franjas en dos tonalidades, mientras la tercera, que aún no se mostró, es de color dorado.



El comienzo fue a las 18 con la foto de todo el plantel, luego los protagonistas estuvieron a disposición de todos los medios y también se realizó la visita inaugural al museo interactivo "Experiencia Uno".



Todo concluyó con partidos de fútbol entre los periodistas y un equipo integrado por el cuerpo técnico del club y dirigentes, para posteriormente compartir una cena de camaradería.