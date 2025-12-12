Estudiantes de La Plata ya está en Santiago del Estero para disputar la final del Torneo Clausura ante Racing. El plantel llegó a la provincia alrededor de las 14 y quedó alojado en el hotel Hilton Garden Inn, ubicado frente a la Casa de Gobierno. El duelo decisivo se jugará este sábado desde las 21 horas y tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez.

De cara al partido, el entrenador solo realizará un cambio respecto del último clásico frente a Gimnasia: la vuelta de Guido Carrillo, goleador y referente del conjunto platense. El delantero había sido expulsado en la anteúltima fecha de la fase regular ante Tigre y cumplió una suspensión de cuatro jornadas, por lo que está nuevamente disponible.

Quien no podrá estar presente es el uruguayo Gabriel Neves. El mediocampista arrastra una lesión muscular y no tiene fecha confirmada de regreso, por lo que quedó descartado para la final.

La probable formación de Estudiantes para enfrentar a Racing

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina; Tiago Palacios, Edwin Cetré y Guido Carrillo.