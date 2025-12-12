El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Córdoba una caravana por el llamado tour de la gratitud, destinada a agradecer a la militancia el respaldo obtenido en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. El mandatario arribó al Aeropuerto Ambrosio Taravella después de las 17.30, en medio de un estricto operativo de seguridad coordinado entre la Policía Federal y la Policía de Córdoba.

Milei llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su recepción no contó con la presencia de una comitiva oficial del Gobierno provincial, aunque sí con un importante número de simpatizantes que se acercaron al aeropuerto y a los puntos de la caravana.

Publicidad

La actividad en Córdoba marca su primer contacto directo con la militancia tras el triunfo electoral legislativo y constituye su segunda visita a la provincia en menos de una semana. El sábado anterior, el jefe de Estado estuvo en Las Higueras, en el sur provincial, donde participó de la presentación de los aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina, en un acto centrado en defensa nacional y relaciones internacionales.

Según lo planificado por Casa Rosada, Milei recorre distintos sectores de la ciudad en un formato similar al desplegado en octubre, cuando transitó el barrio Nueva Córdoba entre cánticos y banderas. La caravana avanza por avenidas centrales mientras seguidores se suman al paso del vehículo presidencial.