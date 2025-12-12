En el Salón Amar Acosta, durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, se realizó la apertura de las Jornadas de Neurocirugía Funcional y Aplicaciones Clínicas, un encuentro destinado a la actualización médica y al fortalecimiento del sistema público de salud. El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, junto a autoridades sanitarias, referentes hospitalarios y especialistas de prestigio nacional.

El evento marcado por un emotivo reconocimiento al Dr. Gustavo Ortiz. (Foto gentileza Sí San Juan)

En el marco de la apertura, se llevó a cabo un emotivo homenaje al Dr. Gustavo “Chato” Ortiz, en reconocimiento a su extensa trayectoria científica, académica y humana. El reconocimiento fue encabezado por autoridades del Ministerio de Salud y acompañado por sus hijos Alejandra, Laura, Facundo, José y Martín, quien pudo estar presente.

Publicidad

Durante el acto, el ministro Dobladez destacó que el homenaje fue pensado para “un gran profesional”, resaltando no solo su carrera médica y académica, sino especialmente su calidad humana y su compromiso con la salud pública. En representación de la familia, una de sus hijas expresó palabras de agradecimiento y orgullo, subrayando su ejemplo de entrega, humildad, empatía y vocación médica.

Tras el reconocimiento, continuaron las jornadas académicas, cuyo objetivo central es reducir la brecha entre los avances en neurocirugía funcional y su aplicación en el sistema público. Los especialistas abordaron nuevas herramientas diagnósticas, criterios quirúrgicos actuales y estrategias interdisciplinarias, además de compartir la experiencia del Hospital Italiano y la casuística provincial.

Publicidad

Participaron del inicio el secretario Administrativo Contable, Gabriel Porra; la directora de Recursos Tecnológicos e Innovación en Salud, Dra. Natalia López; la jefa de la Sección de Epilepsia del Hospital Italiano de Buenos Aires, Dra. María del Carmen García; y el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Dr. Guillermo Rawson, Dr. Ricardo Berjano. También asistieron directores de hospitales, jefes de zona, equipos de salud de toda la provincia, profesionales del Hospital Italiano y representantes de la Fundación de Hemisferectomía.

Las actividades continuarán este sábado 13 con una Jornada para la Comunidad, que se realizará en el Salón del Museo de Bellas Artes y estará dirigida a docentes y público en general. Allí se tratarán temas como la epilepsia y la epilepsia refractaria, la cirugía pediátrica, la voz del paciente, la presentación de un programa de acción global en epilepsia para San Juan y un panel abierto de preguntas y respuestas.