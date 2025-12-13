Este viernes se reportaron cortes de luz en distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el informe actualizado a las 20:30, un total de 5.433 usuarios continuaban sin suministro eléctrico, luego de que minutos antes se registraran más de 9.000 cortes entre Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Mapa de cortes. (Foto: ENRE.)

La mayor cantidad de interrupciones se concentró en el área de concesión de Edesur, donde se contabilizaron 4.969 usuarios sin servicio. En tanto, Edenor informó 464 clientes afectados en su zona de cobertura, según los datos oficiales difundidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Publicidad

En el área de Edenor, la mayoría de los cortes se registró en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en el barrio de Belgrano, donde 123 usuarios resultaron afectados. También se reportaron interrupciones en los partidos de Tres de Febrero, General Rodríguez, General San Martín, La Matanza, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro y Tigre.

Por su parte, el informe de Edesur detalló la existencia de 78 cortes programados por tareas de mantenimiento y obras en el barrio porteño de Villa Devoto. Además, se registraron interrupciones del servicio de media tensión que afectaron a 2.219 usuarios en Almagro y a otros 1.654 en la zona rural de Lomas de Zamora.

Publicidad

En cuanto a las interrupciones en baja tensión dentro del área de Edesur, el barrio más afectado fue Barracas, con 740 usuarios sin suministro. También se informaron cortes en Caballito, Constitución, Flores, La Boca, San Cristóbal, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa Luro y Carlos Spegazzini, además de las localidades de Berazategui, Ezeiza y Lanús.

Desde el ENRE recordaron que los usuarios pueden consultar el estado del servicio eléctrico a través del mapa interactivo disponible en su sitio web oficial, donde se detalla la cantidad de usuarios afectados, los cortes preventivos, los trabajos programados y las interrupciones tanto en media como en baja tensión.