Etchevehere: "Estamos en el momento justo para empezar una etapa de crecimiento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, aseguró hoy que "estamos en el momento justo para empezar una etapa de crecimiento" y que el Gobierno nacional está en "condiciones de poder empezar a bajar impuestos", al tiempo que ratificó la eliminación de retenciones para diciembre de 2020.



"Los primeros nueve meses del año hemos tenido superávit fiscal primario y a partir de que lo hemos bajado (al déficit) hay un equilibrio fiscal, por lo que no vamos a necesitar financiamiento y eso reduce la inflación. Estamos en el momento justo para empezar una etapa de crecimiento y tener una tasa de interés similar a la de nuestros competidores", indicó Etchevehere.



Asimismo, el funcionario nacional remarcó que tras "haber bajado un déficit de casi 6 puntos tenemos superavit primario, y estamos en condiciones de poder empezar a bajar impuestos".



A partir de esto, el titular de la cartera agropecuaria señaló las iniciativas que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, realizó en la campaña presidencial, entre las que se encuentran estímulos fiscales para la creación de empleo y la eliminación de retenciones para los productos agropecuarios.



"Las propuestas para el campo son muy concretas: en lo que respecta a pymes se va a bajar el impuesto a las ganancias del 35% al 22%. Eso tiene un altísimo impacto en todas las pymes agropecuarias de Argentina", indicó el funcionario nacional.



Asimismo, puso de relieve la propuesta de que "todos los que tomen un empleado nuevo se bonifica el 100% del aporte patronal del primer año y el 50% del segundo, y si tiene en entre 18 y 22 años el empleado, la bonificación del segundo año es del 75%".



Respecto de las retenciones, Etchevehere aseguró que "el Presidente confirmó en su plataforma de campaña que en diciembre del año que viene se terminan todas las retenciones de tres y cuatro pesos".



En la misma linea, indicó en diálogo con radio Continental que "Macri cumplió con antelación la promesa de campaña de llevar las retenciones de la soja hasta los 18 puntos porcentuales, lo cual ya está cumplido, pero de cualquier manera el compromiso en esta nueva etapa es que ha medida que la economía vaya mejorando poder seguir bajando ese 18%".



Ante la consulta de cómo se reemplazarán los ingresos fiscales provenientes de las retenciones ante las necesidades fiscales del país, Etchevehere respondió que será "con mayor producción y exportaciones".



"Todo este trabajo que hicimos de reinserción en el mundo hizo que estemos batiendo récord de exportación en muchas producciones. Con esas divisas no solamente mejora la economía del país sino que se genera empleo", sostuvo al respecto.



Por otro lado, el ministro destacó la cantidad de aprobaciones durante su gestión de eventos biotecnológicos, y adujo que "no hay que tenerle miedo a la tecnología".



"En estos dos años aprobamos 20 eventos biotecnológicos. No hay que tenerle miedo a la tecnología y de esa manera seguir haciendo progresar al campo", sostuvo.



Por último, Etchevehere criticó al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, al considerar que "no se anima a decir qué va a hacer con el campo porque va a ser sumamente negativo".



"Hay una contradicción fatal en el documento del Partido Justicialista (que le entregó a Fernández con propuestas de gobierno para los primeros 100 días una vez asumido) que es que quieren subir la producción y aumentar las retenciones", indicó.



"Subir las retenciones va en contra del incremento de la producción. Después de estar estancados en 100 millones de toneladas (en lo que se refiere a producción de granos), ahora estamos en 147 millones. Con malas políticas se puede volver de un día para el otro a 100 millones de nuevo", concluyó.