Evo Morales comparó con el Plan Cóndor el pedido de EEUU de limitar sus actividades políticas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Bolivia Evo Morales lamentó hoy que la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le haya solicitado al presidente Alberto Fernández que el ex mandatario "no abuse" de su estatus de refugiado en la Argentina, y comparó la situación con "los tiempos del Plan Cóndor".



"La complicidad de Estados Unidos es tan evidente en el golpe de Estado en #Bolivia que la embajada norteamericana en #Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente @alferdez limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor", escribió Morales en Twitter.



Morales arribó el 12 de este mes a la Argentina en carácter de refugiado tras lo cual la Cancillería explicó que ese estatus no le impide la realización de actos políticos.



Sin embargo, ayer la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le solicitó por carta al Gobierno que apoye "la democracia en Bolivia" y que Evo Morales "no abuse" de su condición diplomática.



En tanto, ayer, el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, recibieron en la Casa Rosada a una delegación de la embajada estadounidense para dialogar sobre la cuestión y recibir la opinión diplomática norteamericana acerca de la actividad política en Argentina del dirigente boliviano.