Excarcelan a una gobernadora correísta a la que habían apresado por las protestas en Ecuador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de Ecuador ordenó la excarcelación de la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha, la correísta Paola Pabón, quien llevaba 71 días recluida en prisión preventiva a raíz de las violentas protestas que sacudieron al país en octubre pasado.



La decisión fue adoptada por la jueza Patlova Guerra, quien dispuso que Pabón debe presentarse periódicamente ante el tribunal para continuar con el proceso, informó anoche la Fiscalía del Estado a través de Twitter.



El organismo aclaró que la magistrada "aceptó la revocatoria de prisión preventiva" para Pabón y otras dos personas "pese a la argumentación de la Fiscalía".



La medida benefició también al ex legislador Virgilio Hernández y al activista Christián González, quienes igual que Pabón pertenecen al partido Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa.



Pabón deberá usar una pulsera electrónica para permitir su localización, dijo uno de sus abogados defensores, según la agencia de noticias EFE.



La gobernadora había sido apresada tras las violentas protestas ocurridas en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre, que dejaron ocho muertos y más de 1.500 heridos y 1.100 detenidos, según datos oficiales.



El presidente Lenín Moreno consideró las protestas como un intento de derrocarlo por el que responsabilizó, entre otros, a su antiguo correligionario y ahora acérrimo adversario Correa, así como a varios de seguidores del ex mandatario.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares a favor de Pabón, Hernández y González.