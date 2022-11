Un audio que conmueve. Un audio que duele. DIARIO HUARPE pudo acceder a un audio de Melina Romero, la mujer que murió tras una explosión en su departamento de Trinidad debido por una fuga de gas. En el audio, que le mandó a un vecino, la mujer se queja de los problemas que tiene con el departamento y advierte que no le quieren cambiar el termotanque, justamente uno de los aparatos con los que se habría originado el estallido.

La mujer de 39 años advirtió en el grupo de WhatsApp del consorcio los problemas que le traía el departamento que alquilaba hace cuatro años: el olor a gas y el problema del termotanque eran los motivos de queja, según manifestó un familiar.

“En el grupo de WhatsApp de los inquilinos del consorcio, mi prima les preguntó a los vecinos si sentían olor a gas o problemas para prender el calefón. El vecino que le dio los primeros auxilios nos comentó que se planteó este tema en dicho grupo”, dijo la prima de Melina, Yésica Di Carlo.

Tras el mensaje de Melina, un vecino le mandó un mensaje por privado diciéndole que los contratos de alquiler no están registrados en AFIP y no tienen ningún tipo de validez, con el fin de advertirle que sería difícil conseguir un cambio en su departamento. Luego le da un consejo, explicándole que pida la modificación del termotanque por deterioro de la propiedad, porque le correspondía a ellos.

Tras esto llega la respuesta de Melina. “Mil gracias por el dato, en realidad lo que yo le reclamé que si se supone que si hubo otra persona antes que yo alquilando también lo usó y ese uso a mí no me corresponde”, dijo textual la mujer. “Me dijo fue que nadie estuvo usando el departamento antes que yo, como más razón, porque si el departamento es nuevo y yo llevo alquilando cuatro años, no me puede durar cuatro años, es decir, que la calidad del termotanque que me están brindando es malísima, y yo no tengo por qué pagar por eso, se supone que yo vivo sola, no hay una familia conmigo en el departamento para que le demos un uso para que el termotanque se pinche o no sirva más”, sentenció ante su vecino.

El vecino le respondió que está totalmente de acuerdo a su planteo. Luego el hombre le contó que en su primer año de alquiler tuvo que cambiar el termotanque, cambiar las conexiones de gas, el mantenimiento de la cocina, y que después de dar a conocer la factura al propietario, no le querían reconocer los gastos. Pero que logró que le devolvieran el dinero al retrucarle que el contrato no estaba registrado en AFIP y que iba a hacer problema por ello. “Como no les conviene, me devolvieron la plata calladitos”, dijo el vecino. Finalmente, el hombre le aconseja a Melina que haga el arreglo y que pida factura para después rendirlo ante el propietario.