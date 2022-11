Una falla en un artefacto a gas o en la instalación causó una explosión en un departamento en la tarde del pasado domingo y dejó a Melina Romero, de 39 años, internada en grave estado. El hecho se habría producido por una falla en el sistema de gas y en un principio apuntaban a que fue por un calefón.

Para entender qué puede llevar a la explosión de un artefacto, DIARIO HUARPE consultó a Sergio Slobojanac de la Asociación Sanjuanina de Instaladores de Gas (Asigas). Hay que tener en cuenta que, según la asociación, solo 22.000 sanjuaninos hacen controles de los 150.000 usuarios domiciliarios de gas natural.

Sergio comentó que por ejemplo en un calefón, el quemador mal colocado puede desencadenar una explosión. “Una de las fallas más comunes es no colocar el quemador del piloto bien, esto hace que tome gas de donde no debe y pueda hacer una explosión”. Por la violencia del hecho también no descarta que eso, combinado con una fuga de gas, hayan producido el accidente.

“Las fugas de gas son las más comunes dentro de la casa, desde un caño mal colocado a una llave que no corresponde generan estas fugas, si le sumás un quemador mal instalado puede terminar en una explosión”, aseguró.

¿Cómo se instala mal un artefacto? Sergio comenta que muchos de estos problemas comienzan desde la venta misma de los artefactos. “Hay equipos que se venden sin válvulas de seguridad, otros que son instalados por técnicos desde las mismas casas de ventas que no son matriculados y estas `avivadas` se acumulan y terminan en cosas como el caso de Trinidad”.

Otro de los elementos que tuvo este escenario que puso en riesgo la vida de una sanjuanina fue que sucedió dentro de un consorcio. “Lo que pasa en los consorcios es que en San Juan no funcionan como deben. Muchas veces solo se ocupan de cosas como la limpieza de los espacios comunes y dejan las instalaciones generales postergadas. Son muy pocos los edificios que nos piden controles y hay construcciones con caños de hace más de 20 años que no han sido revisados. Si ya tenemos que estar haciendo arreglos y remplazos con instalaciones de hace 10 años, las instalaciones más antiguas son un peligro latente”.

Desde Asigas estiman que del total de usuarios de la provincia más del 50% de los hogares presentan alguna irregularidad en las instalaciones de gas.