¡Explosivo! Hora, cartelera y transmisión del UFC Vegas 78

El UFC Vegas 78 se llevará a cabo este sábado 12 de agosto en el Apex de Nevada. El evento tiene en su cartelera como pelea estelar un choque de brasileños que claramente dará mucho para hablar. Sin duda alguna, podría meterse entre los mejores pleitos del 2023 para los aficionados a las Artes Marciales Mixtas. El fin de semana, los amantes de las MMA se llenarán de acción con trece peleas en total.

En la contienda estelar de la velada, Vicente Luque volverá a la acción después de un año, tras enfrentar una hemorragia cerebral durante una derrota por nocaut ante Geoff Neal. Recientemente, ha recibido el aval para competir y se enfrenta ahora a Rafael dos Anjos, quien viene de lograr una victoria por sumisión sobre Bryan Barberena. Sin lugar a dudas, un choque explosivo de dos estrellas de UFC.

Ambos luchadores se encuentran en una situación urgente, buscando una victoria para asegurar su posición en la división, aunque sus necesidades son diferentes. Luque llega al evento con dos derrotas consecutivas, la última por nocaut ante Neal. Por otro lado, Dos Anjos está en su segunda pelea en esta categoría, con un triunfo en su registro y el deseo de disputar la corona del campeón.

En la pelea coestelar de la jornada, se enfrentarán Cub Swanson y Hakeem Dawodu en la categoría de Peso Pluma. El primero de los mencionados es uno de los veteranos destacados de esta división, conocido por sus emocionantes duelos en el pasado. Por su parte, su rival de turno está buscando un resultado positivo para superar su historial irregular hasta ahora.

Horarios

Ecuador: 15:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Madrid: 22:00

Ciudad de México: 14:00

Nueva York: 16:00

Cartelera del UFC Vegas 78

Estelares

Peso Welter: Vicente Luque vs. Rafael Dos Anjos.

Peso Pluma: Cub Swanson vs. Hakeem Dawodu.

Peso Semi-Pesado: Khalil Rountree Jr. vs. Chris Daukaus.

Peso Paja femenino: Polyana Viala vs. Iasmin Lucindo.

Peso Mediano: AJ Dobson vs. Tafon Nchukwi.

Peso Mediano: Josh Fremd vs. Jamie Pickett.

Preliminares

Peso Gallo: JP Buys vs. Marcus McGhee.

Peso Ligero: Terrance McKinney vs. Mike Breeden.

Peso Pluma: Francis Marshall vs. Isaac Dulgarian.

Peso Pesado: Josh Parisian vs. Martin Buday.

Peso Paja femenino: Jaqueline Amorim vs. Monteserrat Conejo.

Peso Gallo: Da’Mon Blackshear vs. Jose Johnson.

Peso Mosca femenino: Juliana Miller vs. Luana Santos.

Transmisión

El UFC Vegas 78 será transmitido por ESPN, Star + y UFC Fight Pass.