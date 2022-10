¡Explotó! Ángel Di María, contundente contra la prensa italiana

Pocos días atrás, Ángel Di María manifestó una vez más sus deseos de volver a jugar en la Argentina. Vestir los colores de Rosario Central nuevamente es uno de sus más grandes deseos, ya que es el club en el que nació. Sin embargo, en la Juventus no tomaron muy bien las palabras que salieron de su boca, o más bien dicho, lo que resaltó la prensa italiana. Luego de los rumores que surgieron sobre su regreso en enero, salió al cruce de inmediato.

El exfutbolista del PSG había dialogado tiempo atrás con el programa El Juego Sagrado, a quienes les explicó: "Sé que es difícil, sé que hay muchas cosas, tengo la tele argentina y vivo mirando todo. Lo digo siempre, el sueño de todos lo que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío, que estoy en Europa, es poder volver a vestir otra vez la camiseta de Central. No voy a esconder la realidad, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad y las ganas como la tengo, me gustaría poder estar".

Mensaje de Ángel Di María

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007", comenzó redactando Ángel Di María en sus redes sociales en estas horas.

Luego, el "Fideo" también detalló: "Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado". Como era de esperarse, esas palabras se viralizaron de inmediato.

"Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club. Muchas gracias", sentenció Ángel Di María. El argentino ha estado con molestias físicas en las últimas semanas, pero busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.