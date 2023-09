¡Explotó! El Beto Alonso destrozó a Boca y le respondió a Riquelme

En las últimas horas, la palabra de Norberto Alonso no pasó desapercibida, luego de explotar contra Boca Juniors. Siendo uno de los máximos ídolos de River Plate, estuvo con Equipo F en ESPN no se quedó callado. El Beto dejó en claro que, para él, el plantel no atraviesa una crisis interna y expuso que la relación entre los referentes y el cuerpo técnico se mantiene perfecta. A su vez, respaldó a Martín Demichelis y solicitó que continúe como entrenador.

"Lo veo bien, salió campeón. Voy a comer a las concentraciones antes de que jueguen, los veo a todos bien y no hay problemas. A Martín (Demichelis) lo quiero muchísimo, es muy respetuoso y con una línea de ser de persona. Ojalá se quede muchos años más. Los jugadores todos estamos unidos. River está unido siempre. Al quedar afuera de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina todos los muchachos quieren jugar y entra un solo equipo, es lógico", partió diciendo Alonso.

Luego, el Beto también comunicó: "¿Gallardo? No tiene nada que ver, ya está afuera, ahora piensan en Martín por varios años. Eso queremos los hinchas de River, un técnico plantado y que transmita su forma de ser y lo va a conseguir. River tiene demasiados jugadores, eso lo puede complicar al técnico para administrar, porque todos quieren jugar, es lógico. El equipo se partió".

Contundencia contra Boca

"Veo todos los partidos, me gusta para saber quién juega bien o mal, pero el equipo en sí, me gusta Talleres, Defensa, Argentinos. Boca no porque juega ma. Llega pero por penales, ¿cuántos partidos ganó? No me vengan a decir que juega bien dejate de joder. No me gusta como juega Boca, me gustan otros equipos. Si jugase bien lo diría, no pasa por fanatismo ni nada", expresó el exfutbolista, apuntando contra el "Xeneize".

Para cerrar, el Beto Alonso dijo: "En plantel River es mejor que Boca, que igual se reforzó con jugadores de experiencia como Romero, Cavani y Rojo que es importante. No tengo problemas en decirlo. tiene la famosa columna vertebral que es lo importante. Romero es un arquerazo que ataja penales, es muy necesario, un arquero ataja penales te gana los partidos. Vos decis que juega bien, pero ¡no le ganó a Almagro!, ¡¿juega bien?! Mirá los partidos, ¡no le ganó a Almagro hermano, dejate de joder!".