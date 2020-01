Exposição sobre Norah Borges continua até 1 de março no Museu de Belas Artes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A exposição “Norah Borges. uma mulher na vanguarda”, que exibe mais de 200 pinturas, desenhos, gravados e objetos -entre documentos, manuscritos, impressos e fotografias- da artista plástica argentina e irmã do escritor Jorge Luis Borges, poderá ser visitada até 1 de março no Museu Nacional de Belas Artes.



Curada por Sergio Alberto Baur, a exposição repõe por primeira vez a trajetória e vida de uma artista que se manteve por fora do cânone da história da arte, mas em cuja obra mostram-se os vínculos com as vanguardas do século XX.



A proposta percorre no pavilhão de exposições temporárias do museu, diferentes épocas da produção de Norah Borges (1901-1998), como seus singulares retratos de figuras infantes e adolescentes, suas pinturas de fazendas, os primeiros gravados, aquarelas entre ingênuas e mágicas, e ilustrações realizadas para revistas e livros.



"Norah Borges. uma mulher na vanguarda" poderá ser visitada até dia 1 de março na Avenida del Libertador 1473, Cidade de Buenos Aires, com entrada gratuita, após a suspensão de cobrar entrada ao pavilhão temporal do museu, que rege após a inauguração desta exposição.