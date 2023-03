San Juan, por segunda vez en su historia, volverá a recibir el Ironman 70.3, que se realizará el próximo domingo 26 de marzo. Una prueba en la que los triatletas deben cubrir 3 pruebas: natación, ciclismo y carrera a pie. Toda una exigencia física y de entrenamiento que tendrá varios representantes locales, entre los que estará Fabio Figueroa, el crédito local a quedarse con el podio tras el segundo puesto obtenido el año pasado.

A los 32 años, Fabio se ha preparado para su gran objetivo. Llega en un momento ideal con una puesta a punta a conciencia. Es campeón argentino de duatlón y en bicicleta ganó las dos últimas ediciones de la Vuelta a San Juan libre. Considera al deporte su estilo de vida y por ello durante el año no baja la intensidad. Corre en bicicleta, compite en duatlones y cuando el verano llega se mete de lleno en el triatlón. La que viene será su tercera participación en carreras de la franquicia Ironman, ya que acumula el 70.3 del año pasado y un 5150 triatlón en Buenos Aires.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Lo principal para esta edición es poder plasmar todas las horas que invertí entrenado y que invertí económicamente, por qué el año pasado corrí en bicicleta prestada y ya para esta edición cuento con bici propia. Así que si viene acompañado de un buen resultado sería perfecto”, cuenta Fabio Figueroa, quien con base en todo el tiempo que le dedica a deporte y al Ironman que se viene, es un gran candidato. Además, en la edición pasada fue segundo y ahora admitió que “voy por todo”.

A los 32 años, su vida pasa actualmente por el deporte y el entrenamiento, no solamente para lograr buenos rendimientos, sino como filosofía de vida. “Estoy en actividad durante todo el año. En invierno combinó el duatlón y el pedestrismo, y corro carreras de calle de 21 km, 10 km y 5 km. En la primavera y verano empiezo con el ciclismo de ruta y el triatlón”, cuenta Fabio en un parate de sus entrenamientos diarios.

“En el ciclismo de ruta siempre apunto a la Vuelta a San Juan del ciclismo libre -en febrero- donde gané dos etapas y la general, y este año pude repetir por lo que soy el único que la ganó dos veces consecutivas. En diciembre hasta febrero el fuerte es el triatlón, así que también gané la primera fecha del Circuito Medición, fui segundo en una competencia nacional en Santa Fe y primero en La Rioja”, continuó el también técnico electromecánico.

Para esta edición del Ironman, Fabio llega “físicamente 10 puntos” y muy por encima de lo que fue el año pasado cuando terminó segundo. “Espero poder plasmarlo en la carrera, pero sí este año voy por todo”.

Publicidad

Y metiéndose de lleno en cada una de las tres disciplinas que componen el triatlón, el fuerte de Fabio es el pedestrismo, que lo entrenó siempre y hoy admite que correr le sale “naturalmente y es mi punto clave, mis carreras siempre las defino en pedestrismo”. Luego el ciclismo, que lo practicó de niño y “es lo que mejor me sale”.

Mientras que la natación es la que más debió intensificar en los últimos meses, ya que la considera que es donde le falta mejor porque aprendió de grande. “Por mi trabajo no le podía dar mucha continuidad, pero hace 6 meses me propuse dedicarle más tiempo y la verdad que cambió y siento que he mejorado bastante”.

Para Figueroa se viene un enorme desafío, para el que se ha preparado y entrenado de manera intensiva, porque se ha propuesto ganar el Ironman en San Juan y dejar atrás el segundo puesto del año pasado, para el que no llegó en óptimas condiciones por una lesión que le privó de entrenarse por dos meses.

“Para mí el deporte representa todo lo que soy en la vida, porque si sos ordenado, disciplinado, responsable y aceptas los compromisos, lo más seguro que deportivamente te vaya bien y en la vida cotidiana seguro te va más que bien”. Y es que en sus palabras se desprende el compromiso con el que llega a la exigente competencia de triatlón: “Para mí un deportista no es elite cuando alcanza los resultados, sino cuando asume a querer vivir a diario como tal, con todo lo que conlleva por más que los resultados no se den”, porque para Fabio el deporte es todo y quiere demostrarlo en el Ironman que se viene.