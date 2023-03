Este miércoles, pasado el mediodía, Andrés Yllana, y tras una charla con la dirigencia de San Martín y el manager Raúl Antuña, tomó la decisión de renunciar a su cargo de director técnico, con apenas seis partidos jugados y tan solo un triunfo –más dos derrotas y tres empates-. El “Chueco” aseveró que la comisión directiva no compartió su forma de trabajo ni la manera en que buscó diseñar el equipo, aun cuando las estadísticas –según argumentó- le demostraron que en todos los partidos tuvo el dominio del juego. “Me voy con tristeza porque sé que teníamos todo para crecer”, se sinceró.

Con la salida de Yllana, Antuña, tal cual sucedió la temporada pasada cuando Villalba dejó el puesto, se hará cargo del equipo que el próximo domingo enfrentará, de visitante, a Defensores de Belgrano (a las 15.30).

Mucho de la salida del entrenador tiene que ver en la forma en que jugó San Martín. Que se aceleró con las fuertes declaraciones del presidente Jorge Miadosqui tras el empate 1-1 con Almirante Brown y que se terminó de cerrar cuando Yllana, tras la charla, entendió que la dirigencia no estaba convencida con su forma de trabajo. A lo que, con toda la tristeza, les tiró un palo: “Hubiese sido bueno que los dirigentes vieran los entrenamientos para saber lo que se busca hacer en cancha”.

“Decidí renunciar al notar que no tienen la misma visión de cómo encarar el torneo y de cómo el equipo tiene que jugar. De notar que no están convencidos con mi trabajo, ni la manera en la que estábamos buscando diseñar el equipo para encarar al reducido y poder pelear por el ascenso, entonces ya no se podía más”, argumentó el ahora ex DT de San Martín.

Agregó que “todo eso más las declaraciones del presidente, que te terminan empujando un poco más, me llevó a decidir. Tuvimos una reunión y no noté que haya un convencimiento en la manera que nosotros queríamos seguir en este proceso totalmente inmaduro todavía”.

El sábado pasado, Miadosqui mostró todo su inconformismo con la labor de Yllana, cuando tiró frases como: “los cambios llegaron tarde”, “jugamos con el resultado y ahí se hacen los cambios”, “(Sebastián) González tiene que jugar”, “hay muchos chicos del ámbito local que están mejor que los que tenemos”, y “me siento avergonzado de lo que vengo viendo. Si no cambia, nosotros tendremos que cambiar y buscar otro técnico”.

En la reunión que terminó en su salida, Yllana se basó en las estadísticas y mediante ellas les argumentó que el equipo tenía en todos los partidos el dominio del juego –según contó el propio DT. “Sí reconozco que nos faltaba en los últimos metros que es donde más tiempo le lleva a cualquier equipo trabajar. Y tuvimos, que no suene a excusa, que al delantero con mejor cantidad de goles que trajimos se lesionó (por Laurato Gordillo). Les expliqué que se habían ido como 25 goles con Giménez, Lago, Fernández y era darle tiempo a los delanteros nuevos para acomodarse y a los del año pasado terminar de tomar confianza y ritmo para sentirse titulares”.

Pero nada de ello fue motivo para que algún dirigente le pidiera que continuara. Y si bien Yllana tenía las horas contadas ante la falta de resultados, la dirigencia no estaba en condiciones de afrontar el gasto de una rescisión de contrato.

“En todos lados piden que ganes, pero el tema es cómo querés buscarlo, y esa es la discusión que tuve con ellos. No podés depender de la suerte. Aposté a tener una fórmula y buscarlo. Pero vi que de esa forma y ese método ellos no estaban convencidos y tampoco empapados en cómo trabajé y por eso preferí darle el lugar a otra persona y que tengan la libertad de buscar a otro entrenador”, confesó Yllana, quien por la tarde pasó a despedirse de los jugadores.

El ex Gimnasia continuó argumentando que la relación con el plantel y la gente del club siempre fue muy buena. Las desinteligencias fueron con la comisión directiva: “Hubiese sido bueno que los dirigentes vieran los entrenamientos para saber lo que se busca hacer en cancha, porque venían pocos para ver qué entrenaba el técnico. Les puede gustar o no, pero pueden con más propiedad opinar si salió o no lo que estábamos entrenando y con eso el dirigente puede hacer una evaluación mejor”.

Por último, Yllana remarcó que quería quedarse, que San Martín tiene un gran plantel y que el club es “precioso”. “Me voy con mucha tristeza porque confiaba plenamente en el grupo y el trabajo que veníamos haciendo, sé que teníamos todo para crecer, pero había que tomar una decisión”, cerró el ahora ex DT de San Martín.