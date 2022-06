Harán un estudio sobre las losas antes de pavimentar Córdoba y Libertador

Para la repavimentación de las avenidas Libertador y Córdoba falta un paso clave, un ensayo que realizarán sobre las avenidas para luego sí dar paso a las obras que serán ejecutadas con dinero de la Municipalidad de Capital y de Vialidad Provincial. Con el mismo averiguarán el estado de las losas y el del material que se encuentra debajo de ellas. En el caso de la Córdoba, se repavimentará el tramo que va desde avenida Rawson hasta Las Heras, mientras que, en la Libertador las obras se harán desde avenida Rawson hasta Santa María de Oro. En el caso de la Ignacio de la Roza, ya se pavimentó desde Mendoza hasta Salta y piensan llegar hasta Urquiza.

“Antes de la repavimentación vamos a hacer ensayos para ver el estado de la base de asiento que se encuentra bajo las losas de hormigón. Queremos ver en qué condiciones están. Son calicatas, sondeos para ver si se está socavado, qué tipo de material hay, si no han surgido desperfectos por obras sanitarias y, en función de eso, se va a continuar con los trabajos”, explicó a DIARIO HUARPE el subdirector de Obras de Capital, Caupolicán Nievas.

Este estudio lo harán entre Capital y Vialidad Provincial. Si bien, aún no hay fecha de comienzo de las obras, Nievas cree que es probable que lo comiencen entre la semana próxima y la que viene, es decir, en menos de dos semanas.

Por el momento están trabajando en conjunto con ingenieros para determinar qué cantidad van a analizar y de qué lugares para que las muestras sean representativas.

En cuanto al ensayo en sí, el funcionario explicó que se hace un acerrado de una pequeña superficie sobre la actual losa de hormigón y se analiza en qué condiciones está por debajo de esa losa. Lo que sigue es una base de asiento que generalmente está compactada y en buenas condiciones. “Se verifica que ese material sea el adecuado para poder mantener la repavimentación”, comentó.

Lo que se obtiene de la muestra se lleva a laboratorio y se sacan conclusiones del tipo de granulometría, de la conservación del material en el tiempo, entre otras características.

“No son ensayos que tengan gran demora, lo principal que hay que analizar es que la losa de hormigón esté en buenas condiciones, que la base de asiento exista y esté cumpliendo su función”, sostuvo el subdirector de Obras.

Estas pruebas son fundamentales debido a que ya ha ocurrido en varias ocasiones que se produce una socavación de la losa, es decir, que la losa termina estando apoyada en alguno de los costados, pero abajo no tiene un material de soporte.

“Eso representa un gran peligro porque puede producirse un hundimiento, por eso hay que verificar eso para que la repavimentación se haga sobre suelo firme”, informó.

Además, harán un relevamiento para ver qué losas están en condiciones y cuáles no. En el tramo que se repavimentó en Ignacio de la Roza esto se hizo losa por losa y piensan repetir el procedimiento con las avenidas restante. Lo que buscan de las mismas es que no estén agrietadas, que los niveles sean los correctos y que no tengan desplazamientos.

Con respecto a la repavimentación, primero se hará una limpieza y sellado de juntas, después se colocará una carpeta de 2.5cm y, por último, la carpeta tradicional de 4cm de espesor.

Todavía no determinan en qué avenida seguirán las obras. Esto es porque aún les falta realizar un trabajo de logística como un análisis del tránsito, de horarios pico, entre otros factores, para afectar en la menor medida posible a los sanjuaninos. De igual manera, en ningún momento habrá cortes totales, sólo que el tránsito se verá reducido. Además, habrá efectivos policiales y operarios del ECO para evitar siniestros viales. Lo que buscan es trabajar con media calzada y por tramos, abarcando dos, tres o cuatro cuadras.