¿Faltaba actitud? Las contundentes declaraciones de Ibarra tras la victoria de Boca

Luego del triunfo de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera, el DT habló. En lo que fue la conferencia de prensa posterior al compromiso de este domingo 24 de julio, el entrenador del Xeneize, Hugo Benjamín Ibarra, no se guardó nada ante una consulta que se ha venido haciendo bastante en el último tiempo. La actitud del equipo es lo que ha estado en boca de todos en las semanas anteriores.

Justamente cuando se le preguntó sobre el cambio de actitud de los futbolistas de Boca Juniors en el duelo contra Estudiantes de La Plata, el DT no dudó en responder lo siguiente al respecto: "No me gusta la palabra actitud, cuando se pone la camiseta el jugador, la tiene toda. Queremos que cada jugador rinda y que tengan confianza. De a poco van a adquirir confianza y soltarse más".

"Primero que nada, felicitar a mis jugadores por el gran trabajo que hicieron hoy ante un gran rival. Realmente lo hicieron muy bien durante los 90 minutos. No quiero ser reiterativo, quedar eliminados de algo tan importante como la Copa golpea, estamos en ese proceso de cambio. Estamos trabajando todos los días para darle forma al equipo. No hay que desesperarse por este triunfo", expresó también Ibarra.

Cambios en Boca desde su llegada

Por otra parte, el "Negro" también hizo foco en las bajas por lesión que tuvo el plantel del Xeneize en las últimas semanas. "Hoy tuvimos a la gran mayoría de los muchachos en condiciones para jugar, nos faltó Darío que está con molestias. Es encontrar las formas y los jugadores lo van captando día a día", fundamentó el director técnico de Boca Juniors, sin guardarse nada sobre lo que planea.

Para sentenciar con sus dichos, Hugo Ibarra expuso la importancia de la presión alta que desarrolló el equipo en el compromiso de este domingo frente a Estudiantes: "Es una de las ideas, no dejarlo jugar al rival. Si lo dejas jugar vas a tener un inconveniente en mitad de cancha. La idea era recuperar alto, hoy lo pudimos hacer. No dejar tantos espacios, eso los futbolistas lo han hecho muy bien".