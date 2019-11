Farage respalda a Johnson y no presentará candidatos a bancas que defienden los conservadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció hoy que su agrupación no disputará los escaños ganados por el Partido Conservador en las últimas elecciones de 2017, lo que representa un importante apoyo al actual primer ministro, el conservador Boris Johnson, en los próximo comicios del 12 de diciembre.



El líder derechista y euroescéptico, que no estará entre los candidatos de su partido para los comicios, dijo que decidió apoyar a Johnson para minar las posibilidades electorales del Partido Laborista, primera fuerza de la oposición británica, que propone celebrar un segundo referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



"Hemos decidido que tenemos que situar al país por delante del partido y apostar por la lucha contra el Laborismo", afirmó Farage en un mitin en la localidad de Hartlepool, en el noreste de Inglaterra, informó a agencia de noticias EFE.



"Creo que nuestra medida, el anuncio de hoy, impide que haya un segundo referendo, y esto para mí, en este momento, es lo más importante para nuestro país", agregó Farage, que dijo los candidatos de su partido se concentrarán en las bancas defendidas por los laboristas.



El líder del Partido del Brexit -que atrae a la base de votantes conservadores que apoya el euroescepticismo de Johnson- teme que disputarle los escaños al premier pueda derivar en otro Parlamento fragmentando que vuelva a impedir la salida del bloque europeo en su fecha prevista del 31 de enero.



Las elecciones fueron convocadas por Johnson más de dos años y medio antes de la fecha prevista, en 2022, para intentar destrabar el Brexit, que está estancado desde marzo pasado porque el Parlamento británico aún no ha aprobado un acuerdo de divorcio con la UE.



Los británicos aprobaron el Brexit por estrecho margen en un referendo en 2016.



El espaldarazo de Farage a Johnson fue calificado por el presidente honorario del Partido Laborista, Ian Lavery, como una alianza entre ambos líderes euroescépticos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confió en que los votantes lo rechacen en los comicios.



Trump apoyó el Brexit y se define como "amigo" de Farage.



Lavery recordó que hace unas semanas, el presidente estadounidense, en una entrevista con la londinense Radio LBC, había animado a Farage y Johnson a unir sus fuerzas para materializar el Brexit antes de fines de enero 2020.