Farmacias sanjuaninas ven inviable el congelamiento de medicamentos: piden dos medidas para reducir costos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció un encuentro con laboratorios para congelar el precio de los medicamentos. La medida no es al azar, sino que se sustenta en lo que ya se hizo con los productos de la canasta básica. Sin embargo, esta postura generó diversas repercusiones. La posibilidad de pausar los precios no cayó bien en las farmacias sanjuaninas que ya tildaron esto, en caso de prosperar, de inviable.

Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias, comentó a DIARIO HUARPE que están expectantes por lo que pueda llegar a suceder, aunque si apuestan al congelamiento sería difícil de cumplir. Esto lo ató al supuesto de que se extendiera hasta principios del año que viene como ocurre con los precios en los supermercados. “Si es hasta enero sería un problema porque ya hemos requerido stock que lo terminaremos pagando más del valor que lo vamos a vender”, detalló.

El referente marcó una alternativa. Dijo que debe ser el Estado quien efectúe algunos cambios si es que desea controlar los precios. Acá precisó dos políticas: un subsidio al transporte lo que representaría que el trayecto que tiene el medicamento hasta llegar a cualquier parte del país sea menos costoso; y al mismo tiempo una reducción impositiva en el proceso productivo lo que impactaría positivamente en la elaboración, ya que tendría menos afectación de los intermediarios.

“El sector empresario, al menos el minorista, no tiene alternativa. Si apuestan por el congelamiento nosotros creemos que no es la forma de proceder. No tendrá efecto en la economía de las personas. Será perjudicial para la cadena de valor de los medicamentos”, argumentó.

Otto marcó la diferencia en cuanto a otra potencial salida del Ejecutivo nacional. Se trata de un posible acuerdo de precios. Si bien también lo cataloga como de difícil aplicación esto trazaría un contrapunto con el congelamiento debido a que por lo menos podrían las partes intervinientes sentarse a negociar el valor.

Sin embargo, remarcó que las farmacias no son formadoras de precios, sino que solamente tienen un pequeño margen para poder amortiguar el impacto en distintos sectores, principalmente sobre aquellos que están adheridos al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

El presidente de la asociación explicó que los precios de al menos el 50% de los productos que se comercializan en las farmacias locales ya vienen con un acuerdo fijado desde el año 2018. Aquellos que son retirados por los afiliados del PAMI gozan de un descuento aproximado del 35%. Este valor antiguamente se actualizaba con el 0.80% de lo que aumentaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero ahora ni siquiera sucede eso.

Repudió la idea de que en la reunión a nivel nacional se haya omitido a la industria farmacéutica. Aseguró que quedan muchas incertidumbres principalmente en los otros eslabones que integran la cadena de logística desde la elaboración del medicamento hasta su distribución en las jurisdicciones. “Las farmacias no estarán representadas en esa reunión y tienen muchas cosas por decir”, expuso.

En ese punto comentó que el Gobierno puede trabajar en la segmentación de la calidad de los productos y buscar concesiones para la seguridad social. Explicó que los medicamentos tienen un costo en su estructura que va desde la patente sumada a los insumos importados, la mano de obra y la logística de traslado.

Aumento del 200%

En medio de la escalada inflacionaria, el referente destacó que los medicamentos tuvieron una fluctuación cercana al 200%. Si bien algunos fueron acompasados con este índice que informa el Indec y que en el año alcanza al 37%, hubo otros que rompieron ese techo. Explicó que hay más de 16.000 principios activos en el mercado y muchos de ellos dependen de insumos importados que, en medio de la pandemia, fueron muy cotizados. Justamente los medicamentos destinados a pacientes con Covid-19 registraron una suba cercana al 300%.