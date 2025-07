En el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López en la pantalla de HUARPE TV (19.2 de TDA y por Kick), se vivió un momento emocionante con la visita de Fátima Díaz, una de las seis ganadoras de motos de la Ruleta del HUARPE. Finalmente, la ganadora recibió su flamante moto 0km, y contó de su alegría por el premio que ganó.

La ruleta recorrió distintos departamentos de San Juan en el marco del aniversario del medio y entregó más de 800 premios, siendo las motos 0KM el premio mayor. En Santa Lucía, la suerte le sonrió a Fátima, quien llegó al lugar horas antes de que comenzara la actividad. “Lo vi en el diario, pasaron los días, y cuando me dijeron que iban a estar en Santa Lucía me animé. Fui con mi cuñada, llegamos temprano, mucho antes de las 12:30, y tuve la suerte de ganar”, contó emocionada.

La ganadora con su moto 0km en los estudios de Huarpe TV. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La alegría fue tanta que cuando volvió a su casa, su familia no le creyó. “Siempre hago bromas, así que cuando les dije que me gané una moto pensaron que era otra broma más. Les mandé un mensaje y me decían que no me creían. Pero cuando llegué llorando, ahí entendieron que era verdad”, relató Fátima, quien vive con su pareja y sus dos hijos pequeños. El vehículo, según contó, será de gran utilidad para trasladarlos a la escuela de sus chicos.

Leo, de Moto Lucero, concesionaria oficial de las motos eléctricas que se sortearon, también estuvo presente en el programa y destacó las características de estos vehículos: “Tienen una autonomía de 60 km y se cargan igual que un celular, a 220V. No necesitan combustible ni mantenimiento costoso, lo que significa un gran ahorro a largo plazo. Además, la batería dura entre 3 y 4 años”.

Desde Moto Lucero, quienes acompañaron la Ruleta del HUARPE desde el primer día, destacaron la experiencia de haber recorrido toda la provincia con esta propuesta: “Fue muy lindo compartir con la gente en cada rincón de San Juan. Llevamos la ruleta a departamentos alejados y fue una experiencia hermosa”.

Finalmente, Leo le dejó un mensaje a Fátima: “Que disfrute mucho su moto. Y que sepa que Moto Lucero está a disposición para lo que necesite”.