Federación Económica bonaerense quiere que "no cierre ningún comercio más"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Silvio Zurzolo, dijo hoy que "hay que parar la pelota, para que no cierre ningún comercio más", y destacó la "buena recepción" que la entidad tuvo de parte de las autoridades bonaerenses.



“Nos hemos reunido con el ministro (de Producción bonaerense, Augusto Costa) para poder trabajar en lo productivo, comercial e industrial y hemos tenido una buena recepción”, señaló el dirigente hoy en declaraciones a radio Provincia.



Tras los encuentros que mantuvo la FEBA con Costa, Zurzolo dijo que “ahora estamos trabajando en la misma línea, coincidimos en la problemáticas que hay en la provincia en cuanto a lo productivo y hemos hecho propuestas para que espero pronto ver si pueden estar en la calle".



Entre esas propuestas, comento que habrá medidas a corto, mediano y largo plazo. "Las del corto plazo son por ejemplo las líneas de créditos en el banco Provincia”, apuntó.



En esta línea expresó que “hace 18 meses que hay caída comercial e industrial, por eso hay que parar la pelota y tratar de que no cierre ningún comercio, ni ninguna industria más”.



“Con el gobierno anterior había diálogo pero parecía que hablábamos distintos idiomas. Ahora hablamos en el mismo idioma y eso es importantes para poder resolver los problemas”, contrastó.



Por otro lado, señaló que pese a que "las cosas no se solucionan de un día para el otro" y que las pymes vienen de atravesar una profunda crisis, lo "importante es que esto empiece a funcionar".



"También vemos una temporada buena en la costa de la provincia de Buenos Aires, y eso hace que también entre plata genuina del turismo que hay", concluyó el dirigente empresario.