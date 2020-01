Fernández confirmó que discute con la Ciudad de Buenos Aires una rebaja de la coparticipación

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que se discute con la Ciudad de Buenos Aires una rebaja del porcentaje de coparticipación federal y defendió la idea de una reducción con el argumento de que "hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional" pero desde el Frente Juntos por el Cambio advirtieron que se trata de "una decisión arbitraria".



"Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas", dijo Fernández tras confirmar ante periodistas en la Casa de Gobierno que se está discutiendo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una rebaja porcentual de la coparticipación federal que recibe la ciudad.



El secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, había dicho un rato antes que la medida se daba en el marco del "contexto de emergencia" que atraviesa el país, y en la búsqueda de "consenso con todos los sectores" y de un "equilibrio general" en todo el territorio.



Referentes de Juntos por el Cambio, del otro lado, criticaron la medida, entre ellos la ex ministra de Seguridad y ahora presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien usó las redes sociales para lamentar que "No vuelven mejores", en un juego de palabras con una frase varias veces dicha por Fernández en campaña.



"La Constitución es taxativa: el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a CABA cuando presta el servicio de Policía es una clara extorsión. Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y CABA", tuiteó Billrich.



El ex senador nacional Miguel Angel Pichetto denunció, también a través de Twitter, la que considera la mecánica del Gobierno en el tema: "Trato de enemigos: a los amigos le adelantamos coparticipación; a los enemigos se la quitamos".



"A partir de las declaraciones de Cristina Fernández en La Matanza se sabía que el gobierno nacional iba a quitar una parte de la coparticipación a la Ciudad, lo que es una grave violación al federalismo y define a (Rodríguez) Larreta como enemigo", sentenció el ex senador, compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones.



En tanto, los diputados de la Ciudad Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti dijeron que se trata de una "decisión arbitraria" que "afectaría los derechos de millones de ciudadanos".



En diálogo por radio La Red, Yacobitti indicó que si se avanza con la idea se trataría de una "decisión arbitraria" y advirtió que las versiones sobre una quita dejó al oficialismo capitalino "en alerta" porque esa medida quitaría "41 mil pesos por habitante".



Ferraro, en tanto, explicó que "la autonomía de la ciudad es garantía para la República y con su prosperidad, cosmopolitismo, diversidad y libertad, aporta solidariamente al progreso de todo el país".



"Una reducción de esta magnitud impactará negativamente en el normal desenvolvimiento fiscal del distrito, y en particular en la prestación de un servicio tan sensible para los vecinos como es la Seguridad", alertó.



A su turno, el legislador porteño Sergio Abrevaya (GEN) sostuvo que la medida es "una estafa" y acusó al Gobierno nacional de querer "colapsar a la ciudad" .



El legislador del GEN además aseguró que "los gobernadores multimillonarios ven disminuídos sus ingresos y se los quieren sacar a la Ciudad, pero esta vez vino lo peor. Como no les funciona el impuestazo en la provincia de Buenos Aires, en vez de devolverle la plata que le sacó, la Nación se la quiere sacar a la Ciudad".



Según fuentes oficiales, aún "no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja", pese a que versiones periodísticas hablaron hoy de un porcentaje ya convenido que podría ser de al menos un punto, un equivalente a más de 30.000 millones de pesos.



Esta semana, el ministro de Interior Eduardo "Wado" De Pedro se reunió con Rodríguez Larreta en una charla con "agenda abierta, en la que la coparticipación fue sólo uno de los temas que abordaron", coincidieron en señalar a Télam fuentes de las dos partes.



En enero de 2016, a poco de haber asumido, el ex presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la coparticipación que percibe la ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75%, cuando le traspasó unos 20.200 policías. Pacto Fiscal mediante, el porcentaje luego se redujo a 3,5 puntos.



Ahora es el presidente Alberto Fernández quien, también a través de un decreto, busca reducir los fondos que Nación le gira a la Ciudad en al menos 1 punto.



Durante la campaña, tanto el Presidente como la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habían anticipado que iban a tomar una medida de este tipo si ganaban la elección, porque evaluaban eran desiguales los fondos per cápita que percibe Capital Federal respecto a otras provincias.