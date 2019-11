Fernández dijo que FMI "debe asumir su responsabilidad" y que hubo "mucha comprensión" de Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo Alberto Fernández reiteró hoy que el FMI debe "asumir la responsabilidad que tuvo" en el acuerdo firmado con Argentina, al pedirle al organismo que "revise lo que hizo" con el préstamo stand by, y aseguró que "escuchó mucha comprensión" de parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



Al referirse al llamado que Trump, le hizo el 1° de noviembre último, después de su triunfo en las elecciones, Fernández destacó la voluntad del gobierno de ese país para "ayudarnos en el FMI y salir del pozo en el que caímos".



"Le expliqué lo que verdaderamente ocurrió en la economía argentina", evocó el presidente electo sobre su diálogo con Trump, de quien señaló: "Él tenía unos datos un poco confusos, le expliqué la responsabilidad que el FMI tuvo en esta situación, y escuché mucha comprensión".



Al respecto, enfatizó en declaraciones al canal TN que "la realidad es que debemos trabajar juntos, Estados Unidos y Argentina, más allá de alguna diferencia que podamos tener".



Tras subrayar que "el FMI tiene que asumir la responsabilidad que tuvo", Fernández expresó: "Yo no quiero que los argentinos le deban más plata al FMI, lo que sí quiero es que el FMI revise lo que hizo".



En ese sentido, el mandatario electo señaló que el presidente Mauricio Macri "incumplió" el acuerdo y "ya anunció que no puede pagar cuando declaró lo que él llamo 'reperfilamiento'".



"Así nos dejan al país, sin reservas y en default, aunque ellos lo llaman 'reperfilamiento'", dijo e insistió: "El FMI tiene que entender lo que ha pasado y asumir su cuota de responsabilidad".