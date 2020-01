Fernández dijo que Macri "usó a la Justicia para perseguir opositores y construir causas"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el gobierno de Mauricio Macri "usó a la Justicia para perseguir opositores y construir causas", por lo que la reforma judicial que presentará en el Congreso buscará, sostuvo, "alterar la lógica de la Justicia federal tal como la conocemos".



"No necesito operadores políticos, quiero que todos entiendan que lo que quiero es que haya justicia", aseveró Fernández, quien a la vez evaluó que el Consejo de la Magistratura "no resolvió ningún problema" desde su creación.



El mandatario sostuvo en declaraciones al canal C5N que "la historia demuestra que el Consejo de la Magistratura no resolvió ningún problema", aunque -advirtió Fernández- en los "4 años" de gestión del ex presidente Mauricio Macri fue la "primera vez que en la democracia se usó la Justicia para perseguir a opositores y se construyeron causas con la participación de servicios de inteligencia y avaladas mediáticamente por ciertos medios".



"Lo que tenemos que hacer es independizar, de una vez y para siempre, a los jueces del turno político. Uno no necesita jueces amigos, sino jueces dignos. Los jueces amigos son amigos del poder", insistió el jefe de Estado.



Al respecto, Fernández consignó que el proyecto oficial de reforma de la Justicia está "listo" y "lo vamos a estar presentando a fin de mes", en busca de "alterar la lógica de la Justicia federal tal como la conocemos hoy en día. Vamos a generar nuevas jurisdicciones", añadió.



Por otro lado, el Presidente consideró "preocupante" que el fiscal Carlos Stornelli, procesado por presunto espionaje, "siga en uso de su condición de fiscal y siga acusando y persiguiendo gente".



"No voy a abrir juicio sobre su culpabilidad o inocencia, porque eso no está probado, Sabemos que está procesado. Me llama la atención que siga ejerciendo su cargo de fiscal como si nada pasara", dijo Fernández y añadió: "Cuanto menos, hubiera sido prudente tomar una licencia, por lo menos, hasta que el tema se esclarezca".



Por último, consultado sobre el desempeño del juez Claudio Bonadio -quien procesó varias veces a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner-, el Presidente indicó que el Consejo de la Magistratura "no ha abierto ningún juicio político" contra el magistrado, por lo que, en ese caso, "hace falta construir una mayoría, y eso me excede totalmente".