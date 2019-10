Fernández resaltó unidad del PJ y pidió "estar al lado del que más necesita" y que sean "su tábano"

El candidato presidencial Alberto Fernández resaltó hoy la unidad de los sectores del peronismo que conforman el Frente de Todos, pero reclamó a los dirigentes del PJ "siempre estar al lado del que más necesita" porque "los peronistas no pueden perdonarse que sufran los más débiles", y a la vez les pidió que sean el "tábano" de su eventual gestión y "corrijan" sus errores. En la sede porteña del Partido Justicialista nacional, donde se realizó un homenaje al fundador del Justicialismo Juan Domingo Perón en el 124º aniversario de su nacimiento, Fernández fue recibido por los miembros del Consejo del PJ y de la Mesa de Acción Política y fue el principal orador. El evento tuvo la misma estética de la campaña, con la particularidad de que al finalizar el acto se entonó la marcha peronista, un símbolo partidario que no está siendo utilizado por una estrategia comunicacional. Fernández recordó que se sumó al PJ a los 14 años a través de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) y sostuvo que "uno se hace peronista porque tiene la obsesión de que tengan voz lo que no tienen voz; de que la igualdad empiece a reinar en la Argentina; de que los que padecen injusticias dejen de padecerlas y de que la industria nacional se desarrolle". Acompañado por el presidente del PJ, el diputado nacional y ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, y el titular del Congreso del PJ, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el ex jefe de Gabinete remarcó: "Estos son los mismos objetivos de aquel coronel Perón por el cual salió el pueblo el 17 de octubre (de 1945)" a pedir su liberación. Durante su discurso en el auditorio 'Chueco' Mazzón, en memoria del operador político peronista y ubicado en el primer piso del edificio, el candidato a presidente del FdT repasó el derrotero del peronismo desde la derrota electoral de 2015 hasta la actualidad. "Estábamos divididos y con conflictos internos, pero tuvimos la virtud de que se confluya en la unidad y eso es gracias a que los peronistas nos dimos cuenta de que nuestros desencuentros solo le servían a los que gobernaban a partir de nuestra división y le hacían daño al pueblo", reflexionó. En esa línea, sostuvo que "los peronistas no podemos perdonarnos que sufran los más débiles y por eso unimos nuestras fuerzas, dejamos las diferencias y así vamos a superar esta difícil situación en la que está el país". Luego fue el turno de hacer referencia al futuro político y al rol partidario que debe tener el PJ en caso de que Fernández resulte ganador de las elecciones generales del 27 de octubre. Como primera máxima, el candidato presidencial peronista advirtió: "Van a hacer lo imposible para que nos peleemos porque nos necesitan divididos para ser más débiles. No nos desunamos nunca más". También les exigió a los dirigentes del PJ que "el partido no se duerma mientras yo gobierne, sino que sea mi tábano y me haga corregir el error que yo cometa". Sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner opinó que "es una dirigente excepcional, que además es una compañera peronista, y fue importante su regreso al partido". Uno de los momentos emotivos se produjo cuando Fernández reconoció la labor de Gioja, al resaltar que el titular del PJ nacional "se puso al hombro un partido que parecía muy difícil de recuperar y llamó a todo el mundo". La visita de este martes a la sede del PJ es la primera como candidato a presidente, después de la del 27 de febrero pasado, cuando, junto al titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, fue incorporado a la Comisión de Acción Política (CAP). Además, en el marco del homenaje a Perón, los equipos técnicos de las comisiones del PJ, que coordinó el ex ministro de Salud Ginés González García, le entregaron conclusiones sobre la problemáticas económicas, sociales, educativas y de salud y propuestas de gestión. Entre los presentes se destacaron dirigentes, funcionarios, legisladores, intendentes y gobernadores, como Alberto Rodríguez Saá, Víctor Santa María, Beatriz Rojkes de Alperovich, Rosana Bertone, Leonardo Nardini, Fernando Gray, Gustavo Menéndez, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Alicia Kirchner, Domingo Peppo, Gustavo Bordet, Felipe Solá, Guillermo Carmona, Agustín Rossi, Fernando Espinosa, Juan Manuel Abal Medina, Antonio Caló, Andrés Rodríguez y Carlos Acuña.