Fernández sobre diferencias con Berni por la seguridad: "Mi ministra expresa lo que yo creo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "expresa" lo que él cree en la materia y tiene "todo su aval", al hacer referencia a las diferencias con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sobre el uso de las pistolas Taser.



"Para que haya una pelea hacen falta dos, y yo no me estoy pelando con nadie", aclaró Fernández en declaraciones al canal C5N, y amplió que "no es verdad que para combatir el delito hace falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picanear a la gente, o que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa".