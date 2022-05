Fernández vino a entregar viviendas y destacó su buena relación con Uñac

El presidente Alberto Fernández vino a San Juan para entregar viviendas y en su contacto con la prensa el mandatario destacó la buena relación que tiene con el gobernador Sergio Uñac y aseguró que ambos tienen una misma visión sobre las necesidades de la Argentina.

"Con el gobernador Uñac la verdad que trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción sobre lo que la Argentina necesita, ponemos todo nuestro empeño y nuestros equipos están absolutamente unidos para lograr los objetivos que no son otros que darle mejor vida a los argentinos y las argentinas en este caso sanjuaninos y sanjuaninas", dijo Fernández recién llegado a la provincia.

Fernández llegó a San Juan minutos antes de las 13 de este jueves. La agenda del mandatario incluyó dos actividades. La primera fue la visita al barrio Las Pampas de 788 viviendas que se encuentra en Mendoza, entre calles 12 y 13, en Pocito, y forma parte de un convenio entre Provincia y Nación para dar respuesta los damnificados por el sismo del 18 de enero de 2021, que derrumbó o volvió inhabitables aproximadamente 3.000 viviendas.

Fernández llegó acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; los diputados nacionales Walberto Allende y José Luis Gioja; los ministros de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino y de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay y el secretario de Unidad Gobernación Luis Rueda, entre otras autoridades.

Al llegar al complejo había gran cantidad de personas esperando a orillas de la calle para poder ayudar al Presidente. El funcionario nacional saludó a todos y hasta accedió a oficiar de fotógrafo para varias selfies que se tomó con la gente que estaba feliz ante la inminente entrega de sus casas.

Alberto aseguró que siempre se siente feliz de venir a San Juan. "He venido unas cuantas veces, he venido en tiempos ingratos como el tiempo del terremoto y he venido en momentos gratos como este en donde vemos avanzar las viviendas para los y las sanjuaninas la verdad que queremos que quienes perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las tengan es algo que nos hemos puesto en la cabeza queremos materializarlo pronto", aseguró el mandatario.