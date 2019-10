Fernández votó, hubo pétalos de rosas, militantes y un mensaje: "Se terminó el nosotros y el ellos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, emitió este mediodía su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, donde afirmó que "en el tiempo que se viene, vamos a trabajar todos por un país mejor", y que "se terminaron el 'nosotros' y el 'ellos'".



"Es un día de alegría; hoy votamos los argentinos y reafirmamos nuestra vocación democrática, y esto es lo que hoy celebramos", aseguró el candidato presidencial del Frente de Todos en una improvisada conferencia de prensa que brindó en la puerta de la UCA, donde fue recibido por simpatizantes que lo alentaban e, incluso, le arrojaban pétalos de rosas rojas.



En su contacto con la prensa luego de emitir su voto, Alberto Fernández llamó a "iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos por un país mejor", y subrayó que "se terminaron el `nosotros' y el 'ellos'".



"Todos juntos vamos a trabajar por un país mejor", aseveró el candidato a presidente del Frente de Todos quien concurrió a votar acompañado por su pareja, Fabiola Yáñez, quien lucía en su vestido una cinta rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente en la mujer.



"Lo único que les digo es que tenemos que tomar esto como una jornada histórica, como una elección en la Argentina, e iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos", afirmó Fernández al comenzar a hablar ante los periodistas, micrófono en mano e intentando organizar la improvisada conferencia de prensa.



Al llegar a la UCA, en la zona porteña de Puerto Madero, donde también vive, Alberto Fernández era esperado por el ex ministro de Salud de la gestión kirchnerista, Ginés González García, con quien se estrechó un abrazo antes de ingresar al edificio para emitir su voto.



"Estamos en una enorme crisis y, como tal, todos tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene", planteó el candidato del Frente de Todos, quien volvió a recordar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, del mismo modo en que lo había hecho más temprano, cuando dialogó con los periodistas que lo abordaron cuando salió de su departamento a pasear a su perro Dylan.



"Dios ha decidido que justo el día en que se fue Néstor estén votando los argentinos. Estoy seguro que, donde esté, él me está ayudando y está muy presente en mí", sostuvo Fernández en referencia a la coincidencia de la jornada electoral con el noveno aniversario de la muerte del ex mandatario.



Por otro lado, al saludar por intermedio de un periodista de nacionalidad paraguaya a los compatriotas de esa nación, Alberto Fernández remarcó que lo que él quiere es "la mejor y la mayor integración de América Latina".



En tanto, al ser consultado sobre los cuesitonamientos del Frente de Todos a la empresa Smartmatic, dijo que "permanentemente los apoderados" de ese espacio político están "encima de ellos", y expresó su confianza en que "hagan las cosas bien, aunque sea al final", en alusión al desempeño de la compañía encargada de procesar la información del conteo provisorio de votos.



Antes de concurrir a votar y, previamente, de cumplir con su rutina matinal de pasear a su perro Dylan, el postulante a la Presidencia y ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner había desayunado en su departamento con el dirigente radical Leandro Santoro y otros dos amigos.