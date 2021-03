Fernández y los gobernadores acordaron desalentar el turismo entre provincias y al exterior

El presidente Alberto Fernández y parte de su Gabinete se reunió con los gobernadores de forma virtual para evaluar la situación epidemiológica de cada distrito tanto como analizar el ritmo de la vacunación. En este marco, el cónclave coincidió en la necesidad de desalentar la salida de vuelos de argentinos hacia el exterior y también el turismo interprovincial. Todo esto con el fin de evitar los contagios de coronavirus, más aún ante la llegada del frío en el país y una eventual segunda ola de casos.

El vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, participó de la reunión en representación de la provincia. Luego, en diálogo con el programa De Sobremesa de Canal 8, dio especificaciones acerca de la charla que mantuvo con el primer mandatario nacional y los gobernadores.

"La idea era ponernos de acuerdo con las restricciones que ya hay en las fronteras. Salvo Mendoza, todas las provincias han accedido a cerrar las fronteras. La restricción al turismo extranjero es otro punto sobre el que estamos de acuerdo hasta que podamos tener controlada la segunda ola. Hemos hablado de los corredores seguros para lo que viene de Brasil, Paraguay y Chile, que creo en gran medida afecta a San Juan. Nosotros tenemos un tránsito muy fluido desde Chile por las caleras y necesitamos que esto continúe", afirmó.

Gattoni dijo que el presidente habló del plan de vacunación y argumentó que como la producción de vacunas tiene un ritmo inferior a la demanda "se están haciendo todos los esfuerzos para aplicar las dosis que estamos consiguiendo".

Por el momento no se ha establecido ninguna prohibición a la circulación entre provincias, sino que la idea es mejorar los controles sobre todo en lo que se refiere al transporte de carga nacional. "Por ahora no va a haber modificaciones, todavía San Juan y en general Argentina tienen una curva achatada respecto de los países de la periferia. Como no se quiere afectar la economía, el presidente y los gobernadores van a diseñar medidas que no entorpezcan a nadie", continuó el vicegobernador.

La circulación de personas seguirá como hasta este momento, afirmó Gattoni. "Lo que se va a llamar es a restringir el turismo interprovincial. Y con respecto al turismo externo cuando la persona ingrese o regrese a la Argentina se pedirá una PCR negativa y tendrá que pasar 10 días en cuarentena obligatoria ya sea en Capital Federal o la provincia de destino final", añadió.

Esta medida es la misma que aplicó San Juan al inicio de la cuarentena en marzo de 2020, por lo tanto, se empezará a aplicar a la brevedad para todas las personas que vuelvan desde el extranjero.

"El motivo de la reunión fue la preocupación que el presidente tiene porque pensábamos que (el coronavirus) no iba a llegar a Argentina o hasta agosto del año pasado pensábamos que San Juan era una isla, pero llegó. E inexorablemente va a llegar la segunda ola, esta cuestión es muy difícil de evitarla. Lo que tenemos que hacer es tratar de ganarle tiempo con la vacunación", expresó el funcionario.