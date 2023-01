Cientos de sanjuaninos marcharon durante la tarde noche de este miércoles para pedir justicia por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. En el marco del tercer aniversario de su muerte, ocurrida el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y del juicio contra los ocho rugbiers imputados, las organizaciones sociales presentes también solicitaron por la presentación en el Congreso nacional de un proyecto de ley, que tiene el nombre del joven, para terminar con la violencia proveniente desde el deporte.

A las 19:30 horas, padres, madres y jóvenes se agruparon en la puerta de la Catedral sanjuanina para pedir justicia por Báez Sosa. En esta marcha, que estuvo pactada entre todas las provincias del país, reclamaron por la memoria del chico asesinado y “por quienes murieron en las mismas condiciones o tuvieron secuelas”.

“Creemos en una justicia divina, pero también debe aplicarse en la tierra. Necesitamos que los jóvenes salgan a disfrutar y que no haya más víctimas ni victimarios”, expuso Viviana Lezcano, de la Asociación Civil Saturnino Sarassa, ante los asistentes. Además, y en la previa a la misa pactada por los convocantes, pidió que “los padres críen a sus hijos con amor, respeto y tolerancia” para que no haya más casos de “discriminación, racismo y clasismo”. “No queremos más padres que miren para otro lado cuando condenan a sus hijos, ni tampoco queremos que esta muerte quede en vano, como el soldado Carrasco”, tomó como ejemplo en relación con la aplicación del Servicio Militar Obligatorio, que culminó durante la década de 1990.

Una vela y el cartel de pedido de justicia. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Además de dicha asociación, también estuvieron en la movilización padres autoconvocados, “Alas Naranjas”, que trabaja para chicos que tienen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH) y las “Familias Unidas por el Dolor del Femicidio”. Con respecto a la última organización mencionada, dijeron presente los padres de Celeste Luna (Víctor Luna y Rosa Tello) y familiares de Leila Rodríguez, entre otras personas.

Pedido de ley

Una vez culminada la misa en la Catedral sanjuanina, siendo las 21 horas, los asistentes se movilizaron por calle Rivadavia hasta la Legislatura provincial. En ese lugar realizaron la suelta de globos blancos, prendieron velas del mismo color y pidieron por la presentación del proyecto de ley Fernando Báez Sosa en el Congreso nacional. Sobre dicha iniciativa, solicitaron que se trate lo antes posible y que, de ser aplicada, la Provincia adhiera a la potencial normativa.

La Catedral fue el escenario de la misa. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Qué es el proyecto de ley Fernando Báez Sosa

La iniciativa, propuesta por Carmela Moreau, líder del partido político Igualar y hermana de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; busca que “el Estado tenga una herramienta que permita terminar con casos” como el de Fernando, según contó en un comunicado.

Para Moreau, los imputados “habían protagonizado muchísimas situaciones violentas con anterioridad”. Además, contó que “ni sus familias, ni su club, los habían sancionado ni llamado a la reflexión”. Por este motivo, está impulsando mediante este proyecto que se detenga la violencia que proviene desde el deporte.

“Es mi único hijo y tengo miedo”

Verónica Nardi y su hijo Lautaro Pérez, de 14 años, fueron unas de las personas participantes que llevaron la pancarta principal. La madre contó que Lautaro es hijo único y que tiene temor si el chico presencia alguna pelea. “Queremos justicia y que no suceda nunca más este crimen horrendo. No me gustaría que me suceda lo de esos padres porque, al igual que Fernando, él es mi único hijo”, dijo.

Verónica y su hijo Lautaro en la manifestación. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Sobre el crimen, Lautaro relató: “Me dio mucha lástima porque lo discriminaron. Los rugbiers se creían más”. También expuso que “en la calle se ven hechos de violencia en juegos y el deporte”, y que estos hechos están normalizados. “Tengo miedo de salir con mis amigos. Quiero andar tranquilo por la calle sin saber que me pueden pegar”, finalizó.