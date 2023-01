La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, y la directora de la Fiesta Nacional del Sol, Andrea Sánchez, respondieron a las críticas que vinieron por parte de la ex Miss Universo Argentina 2020, Alina Akselrad, que definió a la eliminación de la figura de la reina y la embajadora como “nefasto”. Las funcionarias del Gobierno de San Juan aseguraron que se trata de un cambio de perspectiva.

La primera en hablar, Grynszpan, dijo: “Son respetables todas las posturas siempre y cuando el respeto sea lo principal”. “Las decisiones las tomamos como gobierno, no como una empresa, ya que Miss Universo y otras son privadas y es un negocio que tiene que funcionar”, agregó la ministra sanjuanina.

En ese hilo señaló que San Juan pretende que la Fiesta Nacional de Sol, que es de todos los habitantes, sea lo más inclusiva posible. “Nos estamos manejando desde otra perspectiva diferente a lo planteado”, aseveró Grynszpan.

Por su lado, la directora general de la Fiesta nacional de Sol, Andrea Sánchez, aclaró que las participantes a la reina y a la embajadora, en su momento, no estuvieron atadas a la belleza como un condicionante para la participación, como sí ocurre en los concursos privados. “Estamos hablando de roles totalmente diferentes”, aseguró la arquitecta. Ambas funcionarias dieron su parecer en diálogo con Canal 13 San Juan Tv.

Finalmente, remarcó que el programa Forjar Caminos, donde participan 80 proyectos de mujeres que no se discrimina por edad, ni talento, ni profesión, “que mejor que sentirte orgulloso de poder favorecer a estos sectores que tanto lo necesitan”.

La doble respuesta oficial vino después de las fuertes críticas que dejó la modelo Akselrad en un video de TikTok.

“Algo que me pareció nefasto, pero esto con respeto a las candidatas, embajadoras y reinas que no tienen nada que ver, simplemente es mi opinión porque pienso que por satisfacer a todos se terminan haciendo cosas sin conocer los protocolos", explicó la ex Miss Universo. Fue aquí donde la joven que representó al país en el año 2020 utilizó palabras más duras para criticar el collar que le entregaban a las últimas embajadoras: “Les sacaron los atributos para darles un collar que parece un cencerro de vaca. Realmente lloré con ese cambio que hicieron”, cerró sobre la eliminación de la figura de las reinas y embajadoras en la Fiesta Nacional del Sol.