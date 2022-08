Filtran la conversación entre Cristiano Ronaldo y la madre del niño autista que agredió

Luego de lo ocurrido hace pocos meses, Cristiano Ronaldo volvió a ser el foco de la atención. En estas horas, Sarah Kelly, madre del niño autista que fue agredido por el "Bicho" tras el término de un compromiso entre Manchester United y Everton, dejó nuevas declaraciones. En conversación con el sitio The Mirror, la mencionada aseguró que el portugués es el "hombre más arrogante" con el que ha hablado.

“El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’”, fue lo que partió diciendo Sarah, antes de señalar al futbolista como el “hombre más arrogante con el que he hablado”. Kelly también indicó que tuvo varios cruces con la estrella en el medio de la conversación. “Me preguntó si me gustaría bajar y conocer a su familia. Él dijo: ‘No soy un mal padre’. Le dije: ‘Nunca dije que fueras un mal padre’”, sostuvo.

No obstante, la madre del joven fanático del Everton aprovechó para revelar más datos sobre el momento en el que Ronaldo la hizo enojar. “Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’, me dijo. Y le contesté: ‘Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema’”, argumentó la mujer en cuestión.

Polémica situación de Cristiano Ronaldo

“Dijo ‘lo siento’, pero luego agregó: ‘No he hecho nada malo’. Dijo que no había ‘pateado, matado o golpeado a nadie’. Eso encendió mi fuego, estaba furiosa y mi corazón latía con fuerza y le dije: ‘Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?’. Dijo que no lo quería en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios”, aseveró luego.

Para cerrar, Sarah dictó: “Esta fue una investigación policial y yo fui testigo. Me sentí intimidada y furiosa porque le habían dado mi número. Estoy absolutamente asqueada de que se haya salido con la suya. Ni siquiera ha reemplazado el teléfono de mi hijo. Tengo miedo de salir de casa, siempre mirando por encima del hombro. Nos hicieron pasar por los criminales y Ronaldo por la víctima inocente”.

Cristiano Ronaldo agrede a niño autista.