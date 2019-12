Filtraron audios de las docentes que realizaron el polémico festejo en Caucete

Esta semana, en el interior de una escuela primaria del departamento de Caucete ocurrió un hecho llamativo. Al parecer algunas docentes estuvieron festejando el cierre del año y usaron un consolador para hacer una extraña coreografía al ritmo del Bombón Asesino, la canción de Los Palmeras.

Tras la difusión del video en las redes sociales, las protagonistas del hecho dieron su versión en un grupo de WhatsApp. Los mensajes salieron a luz en la emisora radial Estación Claridad. Allí se escuchan a dos docentes dar su postura sobre el evento que desató la polémica.

“Chicas me siento mal, yo sé que lo filmé pero lo subí al grupo nuestro para seguir riéndonos. No subiría nunca algo así, me siento muy apenada porque sé que yo lo filmé”, dice una de las maestras en un audio. “Mil disculpas, la próximas vez no me prendo más en filmar nada. Lo único que subí al Facebook fue una foto que compartí del perfil de Vivi donde tenemos los gorritos. Pero hace días que no subo nada, ni siquiera a mi estado”, sostuvo. Además volvió a aclarar que ella no fue la que viralizó el video.

Como respuesta a ese primer mensaje, otra docente toma la posta y les dijo: “Chicas, ¿Ustedes están entiendo la gravedad de esto?, la directora de área citó a los directivos y después se van a citar a las personas que aparecen en el video. Si bien no se ven los rostros van a haber sanciones para todas, inclusive para las que no estuvimos durante el baile”, sintetizó.

MIRÁ TAMBIÉN Docentes sanjuaninos usaron un consolador en la escuela para festejar fin de año

Por su parte, desde el Ministerio de Educación están investigando el accionar por parte de las profesionales en el establecimiento escolar. El video se filtró en las redes sociales y se ve cómo todo se sale de control. Una de las maestras tenía puesto un delantal que dejaba al descubierto un aparato sexual.