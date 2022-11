Fin de semana de lujo: hora, cómo ver y cartelera del UFC Vegas 64

Este sábado 5 de noviembre, el UFC Vegas 64 entregará una gran velada para los fanáticos de las MMA. En la contienda estelar de la noche, la clasificada número tres de las Peso Paja, la brasilera Marina Rodriguez, chocará con la número siete de las 115 libras, su compatriota, Amanda Lemos. En el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, se podrán ver doce contiendas en la totalidad de la cartelera.

Por su parte, en la pelea co-estelar del UFC Vegas 64, los protagonistas serán los norteamericanos Neil Magny y Daniel Rodriguez, en una gran batalla de los Peso Welter. Asimismo, antes, Mark Madsen expondrá su invicto de doce batallas cuando se mida con el estadounidense Grant Dawson. Eso, en lo que será una verdadera guerra en la división de los Peso Ligero.

Cabe resaltar que en la pela principal de la noche, la ganadora tendrá la oportunidad de meterse en una posible contienda por el título de la categoría. Por eso, Rodríguez, de 35 años de edad, quiere agregar otra victoria a sus 16-1 con 6 nocauts y 1 sumisión. "Estoy muy segura de que si derroto a Amanda, no importa cómo, voy a ser la próxima retadora. Si todo sale a la perfección, voy a estar allí para ver esta pelea", dijo en conferencia de prensa.

"Bueno, parece que será Weili. Está bien formada como luchadora, pero son las MMA. Hay un efecto sorpresa en cada pelea, como cuando Carla derrotó a Rose Namajunas. Pero para mí, para ser honesta, no importa. Lo único que importa es que voy a estar allí. Voy a estar preparada", sentenció Marina. Sin dudas, se ve muy confiada para esta dura batalla que tendrá por delante.

Cartelera del UFC Vegas 64

Estelares

Peso Paja (115 libras): Marina Rodríguez (16-1-2) vs. Amanda Lemos (12-2-1).

Peso Welter (170 libras): Neil Magny (26-9-0) vs. Daniel Rodríguez (17-2-0).

Peso Pesado (265 libras): Josh Parisian (15-5-0) vs. Chase Sherman (16-10-0).

Peso Mosca (125 libras): Tagir Ulanbekov (13-2-0) vs. Nate Maness (14-2-0).

Peso Ligero (155 libras): Mark Madsen (12-0-0) vs. Grant Dawson (18-1-1).

Preliminares

Peso Pluma (145 libras): Darrick Minner (26-13-0) vs. Shayilan Nuerdanbieke (37-10-0).

Peso Mosca (125 libras): Miranda Maverick (10-4-0) vs. Shanna Young (8-4-0).

Peso Gallo (135 libras): Mario Bautista (10-2-0) vs. Benito López (10-1-0).

Peso Paja (115 libras): Jinh Yu Frey (11-7-0) vs. Poliana Viana (12-5-0).

Peso Gallo (135 libras): Johnny Muñoz Jr. (11-2-0) vs. Liudvik Sholinian (9-2-1).

Peso Mosca (125 libras): Jake Hadley (8-1-0) vs. Carlos Candelario (8-2-0).

Peso Gallo (135 libras): Ramona Pascual (6-4-0) vs. Tamires Vidal (6-1-0).