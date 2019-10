Fiscal avala la prórroga de prisión preventiva para De Vido en la causa Río Turbio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 1 Miguel Angel Osorio avaló hoy una prórroga de la prisión preventiva para el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por el tiempo que sea "imprescindible" para evaluar de "manera exhaustiva" si restan medidas de prueba que puedan ser entorpecidas en la causa Río Turbio.



Además, Osorio pidió al Tribunal que si resuelve de esa manera y rechaza la excarcelación, ordene un "urgente" estudio médico para establecer si debe concedérsele al ex funcionario kirchnerista el arresto domiciliario, según el dictamen al que accedió Télam.



De esta manera, Osorio no se mostró favorable a conceder la excarcelación al ex ministro, un planteo presentado ayer por su defensa debido a que el viernes próximo cumple dos años de prisión preventiva sin condena en esta causa.



"No me opongo de momento a la prórroga de la prisión preventiva por el tiempo que el Tribunal estime imprescindible", sostuvo el fiscal en el dictamen.



Ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal 1.



El fiscal expresó que esta prórroga debería implementarse "a los fines de evaluar de manera exhaustiva si restan medidas probatorias que realizar y en su caso el riesgo de entorpecimiento de la investigación".



En caso que el Tribunal resuelva prorrogar la prisión preventiva, el fiscal requirió que de manera "urgente" se ordene al Cuerpo Médico Forense "una amplia evaluación médica respecto del estado de salud general del encausado"



“Una vez confeccionado se requiera a la Procuración Penitenciaria de la Nación que informe si las afecciones que presenta el Sr De Vido pueden ser tratadas intramuros sin poner en riesgo su salud, seguido de lo cual solicito se me corra nueva vista a los fines de evaluar si le correspondería la concesión del arresto domiciliario", concluyó.



Además de la causa por Río Turbio, De Vido tiene prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción, y está condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia del tren de Once.